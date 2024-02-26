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وزير السياحة التونسي يبحث مع السفير أبو رمان تعزيز التعاون بين البلدين

2/26/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

تونس 26 شباط (بترا)- بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، اليوم الاثنين، والسفير الأردني لدى تونس، عبدالله أبو رمان، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة تطوير السياحة والصناعات التقليدية بين البلدين.
وثمّن وزير السياحة التونسي، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا أهميّة الاستمرار بتطويرها إلى مستوى الإمكانيات والفرص المتاحة.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون السياحي وكذلك الصناعات التقليدية.
من جهته، أثنى السفير أبورمان على عراقة وعمق العلاقات السياسية والثقافية التونسية الأردنية ومتانتها، مؤكدا حرص الأردن على تطويرها والبناء على ما تم إنجازه في مختلف المجالات خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وعرض الفرص الكبيرة والمتاحة نحو تطوير علاقات الشراكة مع تونس في العديد من المجالات ومنها التعاون السياحي، مضيفا أن تونس يمكن أن تكون بوابة لإفريقيا بالنسبة للأردن وبالمثل الأردن بوابة لآسيا بالنسبة لتونس.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 20:39:47

MENAFN26022024000117011021ID1107901790

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