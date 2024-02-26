وزير السياحة التونسي يبحث مع السفير أبو رمان تعزيز التعاون بين البلدين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 26 شباط (بترا)- بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، اليوم الاثنين، والسفير الأردني لدى تونس، عبدالله أبو رمان، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة تطوير السياحة والصناعات التقليدية بين البلدين.
وثمّن وزير السياحة التونسي، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا أهميّة الاستمرار بتطويرها إلى مستوى الإمكانيات والفرص المتاحة.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون السياحي وكذلك الصناعات التقليدية.
من جهته، أثنى السفير أبورمان على عراقة وعمق العلاقات السياسية والثقافية التونسية الأردنية ومتانتها، مؤكدا حرص الأردن على تطويرها والبناء على ما تم إنجازه في مختلف المجالات خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وعرض الفرص الكبيرة والمتاحة نحو تطوير علاقات الشراكة مع تونس في العديد من المجالات ومنها التعاون السياحي، مضيفا أن تونس يمكن أن تكون بوابة لإفريقيا بالنسبة للأردن وبالمثل الأردن بوابة لآسيا بالنسبة لتونس.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 20:39:47
MENAFN26022024000117011021ID1107901790
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