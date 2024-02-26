الخريشا يدعو المتقاعدين العسكريين للانخراط في الأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشا المتقاعدين العسكريين إلى الانخراط بالعملية السياسية والحزبية لا سيما في ظل منظومة التحديث السياسي، مؤكدا أن المتقاعدين العسكريين بيوت خبرة ويجب الاستفادة منها في المجتمع ومنظمات المجتمع الأهلي والعمل العام.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس محافظة المفرق اليوم الاثنين، في مقر المحافظة بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكرين التقى فيه الخريشا مع أعضاء مجلس محافظة المفرق تحدث فيه عن أبرز القضايا السياسية المحلية وعن قانوني الأحزاب والانتخابات والدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في هذا الصدد، ودور مختلف الجهات الحكومية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

وكشف الخريشا عن خطة وزارة الشؤون السياسية للمرحلة المقبلة والتي تتضمن تعاون مشترك بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومجالس المحافظات والهيئات الرسمية والأهلية التي تعنى بالشؤون السياسية من أجل تنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في عملية التحديث السياسي والتي أفضت الى سن قانوني الأحزاب والانتخابات من خلال وسائل الاعلام والتواصل المختلفة واللقاءات والمحاضرات في مختلف المحافظات.

واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم ما جاء في بنود قانوني الأحزاب والانتخابات، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين أطياف المجمع الأردني الواحد لتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية، من شأنها أن تكون محط أنظار العالم الديمقراطي بفخر وإشادة واهتمام.

وقال الخريشا إن قانون الأحزاب نص على أن يسعى الحزب في المشاركة بتشكيل الحكومة بغية تنفيذ الرؤى والبرامج الخاصة بالحزب، بحيث يمكن لأحزاب الأغلبية تشكيل الحكومات البرلمانية، وأن دورها الرقابي على أداء هذه الحكومات سيكون منسجما مع خطط الحزب الواضحة، وذلك ما يعني اكتساب ثقة الناخبين في هذه الأحزاب ومقدرتها على الترشح بقوة الى البرلمانات اللاحقة.

ودعا الأحزاب السياسية إلى ضرورة التطوير والتحديث في برامجها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، منوها الى أن القانون يكفل للأحزاب السياسية ولمنتسبيها الحرية الكاملة ضمن أحكامه.

وأكد أن قانوني الانتخابات والأحزاب انسجمت بنودهما بطريقة مناسبة للمرحلة المقبلة والتي ستشهد مشاركة أوسع للشباب والمرأة في البرلمان، تعزز تطلعات المواطن نحو التغيير الى الأفضل، لا سيما مع وجود برامج حزبية شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وثمن الخريشا الدور الذي تقوم به مجالس المحافظات في مختلف مناطق المملكة، مثمنا جهود مجلس محافظة المفرق الداعمة للتوجهات الملكية في منظومة التحديث السياسي، الى جانب رفد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والحكومة بعملية التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

بدوره أعرب أعضاء مجلس محافظة المفرق عن تقديرهم للجهود التى يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث السياسي وتعزيز قدرة المواطن على المشاركة السياسية في ظل التشريعات والقوانين الضامنة لحقه في المشاركة السياسية، ولدور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على ما تقدمه من خدمة أهداف الوطن والتعريف بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

--(بترا)





م ه/ب ع/ ع ط

26/02/2024 20:09:52