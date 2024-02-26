الخريشا يدعو المتقاعدين العسكريين للانخراط في الأحزاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشا المتقاعدين العسكريين إلى الانخراط بالعملية السياسية والحزبية لا سيما في ظل منظومة التحديث السياسي، مؤكدا أن المتقاعدين العسكريين بيوت خبرة ويجب الاستفادة منها في المجتمع ومنظمات المجتمع الأهلي والعمل العام.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس محافظة المفرق اليوم الاثنين، في مقر المحافظة بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكرين التقى فيه الخريشا مع أعضاء مجلس محافظة المفرق تحدث فيه عن أبرز القضايا السياسية المحلية وعن قانوني الأحزاب والانتخابات والدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في هذا الصدد، ودور مختلف الجهات الحكومية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
وكشف الخريشا عن خطة وزارة الشؤون السياسية للمرحلة المقبلة والتي تتضمن تعاون مشترك بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومجالس المحافظات والهيئات الرسمية والأهلية التي تعنى بالشؤون السياسية من أجل تنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في عملية التحديث السياسي والتي أفضت الى سن قانوني الأحزاب والانتخابات من خلال وسائل الاعلام والتواصل المختلفة واللقاءات والمحاضرات في مختلف المحافظات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم ما جاء في بنود قانوني الأحزاب والانتخابات، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين أطياف المجمع الأردني الواحد لتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية، من شأنها أن تكون محط أنظار العالم الديمقراطي بفخر وإشادة واهتمام.
وقال الخريشا إن قانون الأحزاب نص على أن يسعى الحزب في المشاركة بتشكيل الحكومة بغية تنفيذ الرؤى والبرامج الخاصة بالحزب، بحيث يمكن لأحزاب الأغلبية تشكيل الحكومات البرلمانية، وأن دورها الرقابي على أداء هذه الحكومات سيكون منسجما مع خطط الحزب الواضحة، وذلك ما يعني اكتساب ثقة الناخبين في هذه الأحزاب ومقدرتها على الترشح بقوة الى البرلمانات اللاحقة.
ودعا الأحزاب السياسية إلى ضرورة التطوير والتحديث في برامجها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، منوها الى أن القانون يكفل للأحزاب السياسية ولمنتسبيها الحرية الكاملة ضمن أحكامه.
وأكد أن قانوني الانتخابات والأحزاب انسجمت بنودهما بطريقة مناسبة للمرحلة المقبلة والتي ستشهد مشاركة أوسع للشباب والمرأة في البرلمان، تعزز تطلعات المواطن نحو التغيير الى الأفضل، لا سيما مع وجود برامج حزبية شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وثمن الخريشا الدور الذي تقوم به مجالس المحافظات في مختلف مناطق المملكة، مثمنا جهود مجلس محافظة المفرق الداعمة للتوجهات الملكية في منظومة التحديث السياسي، الى جانب رفد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والحكومة بعملية التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
بدوره أعرب أعضاء مجلس محافظة المفرق عن تقديرهم للجهود التى يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث السياسي وتعزيز قدرة المواطن على المشاركة السياسية في ظل التشريعات والقوانين الضامنة لحقه في المشاركة السياسية، ولدور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على ما تقدمه من خدمة أهداف الوطن والتعريف بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
--(بترا)
م ه/ب ع/ ع ط
26/02/2024 20:09:52
MENAFN26022024000117011021ID1107901787
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