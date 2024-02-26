التعليم العالي تعلن عن منح دراسات عليا مقدمة من نيوزيلندا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الأردنيين في برنامجي الماجستير والدكتوراه مقدمة من حكومة نيوزيلندا للعام الجامعي 2024-2025.

وتضمنت شروط المنح بحسب الوزارة، أن يكون عمر المتقدم أقل من 40 عاماً، ومقيماً في الأردن لمدة عامين كحد أدنى قبل تقديم الطلب، وحاصلا على درجة البكالوريوس، والالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، ولديه الخبرات التالية: سنة واحدة من العمل بدوام كامل، أو سنتين بدوام جزئي مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر أو العمل التطوعي.

كما يجب على المتقدمين للحصول على منحة الدكتوراه البحث عن مشرفين مناسبين في جامعات نيوزيلندا وإرسال بريد إلكتروني إليهم، وحصول الطالب على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية، وألا تقل علامته في امتحان التوفل عن (90)، وامتحان الايلتس عن (6.5).

وأوضحت أن موعد تقديم الطلبات ينتهي يوم الأربعاء المقبل، وستجرى مقابلات مع المتقدمين في أيار المقبل ومن ثم اختيار الطلبة المقبولين وفقاً لمعايير المنحة.

وبينت الوزارة أن المنحة الدراسية تتضمن تغطية رسوم الدراسة، وتأمينا صحيا، وراتبا شهريا، ومساعدة في تكاليف البحث والأطروحة، وتذاكر سفر، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم طلب للاستفادة من هذه المنح من خلال الرابط الإلكتروني (

ودعت إلى الدخول على الرابط () للمزيد من المعلومات، كما دعت إلى الدخول على الرابط ( للاطلاع على قائمة الجامعات النيوزيلندية المعترف بها لدى الوزارة.

--(بترا)

أ ر/ن ح / ع ط

26/02/2024 20:06:31