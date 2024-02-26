التعليم العالي تعلن عن منح دراسات عليا مقدمة من نيوزيلندا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الأردنيين في برنامجي الماجستير والدكتوراه مقدمة من حكومة نيوزيلندا للعام الجامعي 2024-2025.
وتضمنت شروط المنح بحسب الوزارة، أن يكون عمر المتقدم أقل من 40 عاماً، ومقيماً في الأردن لمدة عامين كحد أدنى قبل تقديم الطلب، وحاصلا على درجة البكالوريوس، والالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، ولديه الخبرات التالية: سنة واحدة من العمل بدوام كامل، أو سنتين بدوام جزئي مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر أو العمل التطوعي.
كما يجب على المتقدمين للحصول على منحة الدكتوراه البحث عن مشرفين مناسبين في جامعات نيوزيلندا وإرسال بريد إلكتروني إليهم، وحصول الطالب على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية، وألا تقل علامته في امتحان التوفل عن (90)، وامتحان الايلتس عن (6.5).
وأوضحت أن موعد تقديم الطلبات ينتهي يوم الأربعاء المقبل، وستجرى مقابلات مع المتقدمين في أيار المقبل ومن ثم اختيار الطلبة المقبولين وفقاً لمعايير المنحة.
وبينت الوزارة أن المنحة الدراسية تتضمن تغطية رسوم الدراسة، وتأمينا صحيا، وراتبا شهريا، ومساعدة في تكاليف البحث والأطروحة، وتذاكر سفر، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم طلب للاستفادة من هذه المنح من خلال الرابط الإلكتروني (
ودعت إلى الدخول على الرابط () للمزيد من المعلومات، كما دعت إلى الدخول على الرابط ( للاطلاع على قائمة الجامعات النيوزيلندية المعترف بها لدى الوزارة.
--(بترا)
أ ر/ن ح / ع ط
26/02/2024 20:06:31
MENAFN26022024000117011021ID1107901786
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