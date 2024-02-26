الأمير عمر بن فيصل يرعى اليوم التطوعي لزراعة وغرس الأشجار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- رعى سمو الأمير عمر بن فيصل، الاحتفال السنوي باليوم التطوعي لزراعة وغرس الأشجار في منتزه يعقوب السلطي في المقابلين.

ونظم الاحتفال، الذي يتواصل للسنة الواحدة والعشرين، جمعية الأيدي الواعدة بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى وجمعية الكاريتاس الأردنية، إيمانا بمسؤوليتهم المجتمعية بالحفاظ على البيئة وتوسيع الرقعة الخضراء وتعزيز ثقافة الزراعة والانتماء في نفوس الطلبة في المجتمع الأردني.

وحضر الاحتفال، الذي شارك خلاله مجموعة من المعلمين والمعلمات وأكثر من 300 طالب وطالبة من فريق الأيدي الواعدة من 16 مدرسة من المدارس الأعضاء في فريق جمعية الأيدي الواعدة، شخصيات وطنية ورسمية وعدد من أبناء المجتمع المحلي وممثلون عن مؤسسات رسمية وخاصة.

وقال مدير عام جمعية الأيدي الواعدة، عزمي شاهين، إن ما يميز احتفال هذا العام، ديمومة التعاون المثمر والبناء مع مؤسسات عامة وخاصة، والذي نأمل أن يستمر مستقبلا لمزيد من الإنجاز، مشيرا إلى دور سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، رئيسة الجمعية، في دعمها المستمر لنشاطات الجمعية وتوثيق التعاون مع المؤسسات المختلفة لتجسيد رؤى وأهداف الجمعية الخيرية، التي تدعو دائما بالنهوض بالمجتمع المحلي ودعم طاقات الشباب.

وطالب شاهين، الشباب بأن تكون الزراعة جزءا من ثقافتهم كونها تعتبر عنوان الانتماء الحقيقي للأرض والمجتمع، مبينا أن ازدياد الأراضي الزراعية في الأردن سيؤدي إلى مزيد من النهوض بالمجتمع وتحسين الوضع الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالغذاء.

--(بترا)

م خ/ ن ح/ ع ط

26/02/2024 19:18:24