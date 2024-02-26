الهلال الأحمر الفلسطيني يعلق تنسيق المهمات الطبية في غزة 48 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 26 شباط (بترا)- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، تعليق جميع إجراءات تنسيق المهمات الطبية في قطاع غزة لمدة 48 ساعة.

وقالت الجمعية في بيان، إن قرارها جاء "بسبب عدم التزام واحترام قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات وآليات التنسيق المتفق عليها مع منظمات الأمم المتحدة".

وأضافت أنها ستقوم "بتقييم هذا الوضع خلال اليومين المقبلين للوصول إلى خلاصة تمكّنها من حماية طواقمها ومركباتهم، والتأكد من عدم تعرضها لخطر الموت أو الإصابة، من خلال الاتفاق على تدخل الدول الفاعلة في المجتمع الدولي لضمان هذه الحماية".

وأشارت الجمعة إلى أن طواقمها تمكنت من إجلاء 24 شخصاً من مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بتنسيق ومرافقة من مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "اوتشا".

وقالت الجمعية، إن طواقم الإسعاف أجلت أمس 24 شخصا من بينهم 18 مريضا وجريحا، منهم 8 بحاجة لعمليات جراحية عاجلة، إلى جانب إدخال مواد لوجستية وطعام ومياه للمستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلت مرور القافلة لنحو 7 ساعات عند حاجز عسكري غربي حي الأمل، وأنزلت المسعفين من مركباتهم وأجبرتهم على الجلوس على الأرض، وقيدت ثلاثة مسعفين واقتادتهم لجهة مجهولة بعد تعريتهم من ملابسهم، ثم أفرجت عن أحدهم بعد منتصف الليل، فيما تواصل اعتقال المسعفين جهاد اسليم ورمضان عاشور منذ مساء أمس.

من جهة أخرى، قالت بلدية غزة إن الاحتلال الإسرائيلي دمر منظومة الحوسبة والاتصالات والتحكم الخاصة بالبلدية.

وأشارت في بيان اليوم، إن الاحتلال دمر 8 مرافق خاصة بمنظومة الحاسوب والاتصالات تضم؛ سيرفر ومركزية الحاسوب، و180 جهاز حاسوب، وكوابل فايبر خاصة بشبكة الإنترنت والاتصالات، ومقسم اتصالات، وغرفة تحكم خاصة بآبار المياه ومحطات الصرف الصحي.

وأكدت البلدية أن تدمير الاحتلال لهذه المرافق ألحق أضراراً كبيرة بمنظومة عمل البلدية وهي محاولة لنشر الفوضى وإعدام المعلومات والبيانات الخاصة بالبلدية والمواطنين.

وطالبت المنظمات الدولية للإسراع والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتمكين البلدية من توفير الخدمات الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، ويمنع الاحتلال المواطنين من الحصول عليها.

--(بترا )

أ ش/ ن ح / ع ط

26/02/2024 19:12:29