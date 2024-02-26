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جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 من جنوده في معارك غزة

2/26/2024 2:36:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إصابة 8 من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، قال جيش الاحتلال في بيان إن 2974 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب منهم 1408 خلال العملية البرية، مشيرا إلى أن 324 ضابطا وجنديا ما يزالون في المستشفيات، منهم 32 جراحهم خطرة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ن ح / ع ط
26/02/2024 19:08:08

MENAFN26022024000117011021ID1107901782

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