جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 من جنوده في معارك غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 من جنوده في معارك غزة
التاريخ
2/26/2024 2:36:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إصابة 8 من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، قال جيش الاحتلال في بيان إن 2974 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب منهم 1408 خلال العملية البرية، مشيرا إلى أن 324 ضابطا وجنديا ما يزالون في المستشفيات، منهم 32 جراحهم خطرة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ن ح / ع ط
26/02/2024 19:08:08
MENAFN26022024000117011021ID1107901782
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