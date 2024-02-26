منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "واقع الأمن السيبراني في الأردن 2023"، وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتضمن اللقاء عدة موضوعات أبرزها، إنجازات المركز الوطني للأمن السيبراني لعام 2023، والتشريعات الناظمة لعمل المركز، وإحصائيات عن الحوادث الأمنية في العام الماضي.
وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.
--(بترا)
هـ أ/ف م/رق
26/02/2024 18:12:23
MENAFN26022024000117011021ID1107901781
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