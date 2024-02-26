منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "واقع الأمن السيبراني في الأردن 2023"، وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتضمن اللقاء عدة موضوعات أبرزها، إنجازات المركز الوطني للأمن السيبراني لعام 2023، والتشريعات الناظمة لعمل المركز، وإحصائيات عن الحوادث الأمنية في العام الماضي.

وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.

--(بترا)

هـ أ/ف م/رق

26/02/2024 18:12:23