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الاسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

2/26/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 26 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الإثنين، مقابل الدولار، فيما تراجع أمام اليورو.
وحسب تقارير مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 08ر0 بالمئة ليصل عند 2682ر1 دولار، في حين انخفض بنسبة 18ر0 بالمئة أمام اليورو ليصل عند 1692ر1 يورو.
--(بترا)
رش/ف م/رق
26/02/2024 18:08:03

MENAFN26022024000117011021ID1107901780

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