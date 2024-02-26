الاسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

الاسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو
التاريخ
2/26/2024 2:36:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 26 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الإثنين، مقابل الدولار، فيما تراجع أمام اليورو.
وحسب تقارير مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 08ر0 بالمئة ليصل عند 2682ر1 دولار، في حين انخفض بنسبة 18ر0 بالمئة أمام اليورو ليصل عند 1692ر1 يورو.
--(بترا)
رش/ف م/رق
26/02/2024 18:08:03
MENAFN26022024000117011021ID1107901780
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