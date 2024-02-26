اختتام فعاليات منتدى ريف بمبادرة عربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- طرحت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، مبادرة لإنشاء الشبكة العربية لريادة الأعمال، على هامش اختتام فعاليات منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي اليوم الإثنين.
وأشارت جيدكو إلى نيتها تشكيل لجنة بالشراكة مع مؤسسات عربية وإقليمية ودولية، لصياغة المفهوم التأسيسي للشبكة، ضمن إطار محوكم ومستدام خلال عام 2024.
وركز المنتدى الذي نظمته المؤسسة عبر مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والحكومة الهولندية، على محاور رئيسة تتعلق بالتنمية الاقتصادية الريفية.
وشارك بالمنتدى ممثلون عن هيئات ومؤسسات أردنية وعربية ودولية، من كل من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وصندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) في عمان، ومركز عجمان لريادة الأعمال، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، ومنشآت السعودية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والسفارة الهولندية، والصندوق الأردني للريادة، وبنك تنمية المدن والقرى، ووزارة البيئة، والبنك المركزي.
ومؤسسة الإقراض الزراعي، ومركز تطوير الأعمال، وجمعية البنوك الأردنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وصندوق التنمية والتشغيل، ووزارات الزراعة والتخطيط والسياحة والبيئة.
وناقش مختصون في جلسات المنتدى على مدى يومين، دور الشراكات الإقليمية والدولية في التنمية الريفية، ورؤى ريادة الأعمال في المجتمعات الريفية من حيث التكنولوجيا والابتكار، والوصول إلى التمويل، والنوع الاجتماعي ودور الشباب في التمكين الريفي، والاستثمار المستدام في الزراعة والتغير المناخي، وسبل الوصول لأمن غذائي مستدام، واستراتيجية التسويق والسياحة الزراعية.
--(بترا)
ع ن/ ف م/رق
26/02/2024 18:06:07
MENAFN26022024000117011021ID1107901779
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