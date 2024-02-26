اختتام فعاليات منتدى ريف بمبادرة عربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- طرحت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، مبادرة لإنشاء الشبكة العربية لريادة الأعمال، على هامش اختتام فعاليات منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي اليوم الإثنين.

وأشارت جيدكو إلى نيتها تشكيل لجنة بالشراكة مع مؤسسات عربية وإقليمية ودولية، لصياغة المفهوم التأسيسي للشبكة، ضمن إطار محوكم ومستدام خلال عام 2024.

وركز المنتدى الذي نظمته المؤسسة عبر مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والحكومة الهولندية، على محاور رئيسة تتعلق بالتنمية الاقتصادية الريفية.

وشارك بالمنتدى ممثلون عن هيئات ومؤسسات أردنية وعربية ودولية، من كل من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وصندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) في عمان، ومركز عجمان لريادة الأعمال، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، ومنشآت السعودية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والسفارة الهولندية، والصندوق الأردني للريادة، وبنك تنمية المدن والقرى، ووزارة البيئة، والبنك المركزي.

ومؤسسة الإقراض الزراعي، ومركز تطوير الأعمال، وجمعية البنوك الأردنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وصندوق التنمية والتشغيل، ووزارات الزراعة والتخطيط والسياحة والبيئة.

وناقش مختصون في جلسات المنتدى على مدى يومين، دور الشراكات الإقليمية والدولية في التنمية الريفية، ورؤى ريادة الأعمال في المجتمعات الريفية من حيث التكنولوجيا والابتكار، والوصول إلى التمويل، والنوع الاجتماعي ودور الشباب في التمكين الريفي، والاستثمار المستدام في الزراعة والتغير المناخي، وسبل الوصول لأمن غذائي مستدام، واستراتيجية التسويق والسياحة الزراعية.

--(بترا)

ع ن/ ف م/رق

26/02/2024 18:06:07