ندوة حول نقل المعرفة لجميع فئات المجتمع بطريقة مرنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- نظم مركز حمدي منكو للبحوث العلمية، بالتعاون مع الجامعة الأردنية ومركز الابتكار والريادة، ندوة علمية متخصصة بعنوان (كيف تجعل بحثك مفيدا وقابلا للتطبيق).

وهدفت الندوة التي عقدت بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة من مختلف التخصصات، إلى بناء وتعزيز قدراتهم في ترجمة ونقل معارفهم بطريقة مرنة لتصل لجميع فئات المجتمع.

وعرض رئيس كرسي الحسن بن طلال لأبحاث الاستدامة في الجمعية العلمية الملكية، وأستاذ اتصالات علوم الأرض في جامعة بليموث (المملكة المتحدة)، الدكتور أيان ستيوارت، الطرق المثلى الممكن استخدامها لترجمة العلوم التقنية المعقدة وخلاصات الأبحاث العلمية لما هو أبعد من الأكاديميين، بحيث تصل إلى صانعي القرار والناس العاديين من خارج المجالات العلمية والبحثية.

من جهته، عرض مدير مركز حمدي منكو للبحوث العلمية الدكتور رضا الخوالدة، لجهود المركز في هذا الإطار و الأنشطة العلمية والثقافية المنوي عقدها في المركز خلال العام المقبل .

واشتملت الندوة على العديد من المداخلات التي أكدت أهمية إيصال المعرفة للجميع بطريقة سلسلة ومبتكرة.

--(بترا)

ص خ/ ف م/رق

26/02/2024 18:04:45