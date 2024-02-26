ندوة حول نقل المعرفة لجميع فئات المجتمع بطريقة مرنة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- نظم مركز حمدي منكو للبحوث العلمية، بالتعاون مع الجامعة الأردنية ومركز الابتكار والريادة، ندوة علمية متخصصة بعنوان (كيف تجعل بحثك مفيدا وقابلا للتطبيق).
وهدفت الندوة التي عقدت بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة من مختلف التخصصات، إلى بناء وتعزيز قدراتهم في ترجمة ونقل معارفهم بطريقة مرنة لتصل لجميع فئات المجتمع.
وعرض رئيس كرسي الحسن بن طلال لأبحاث الاستدامة في الجمعية العلمية الملكية، وأستاذ اتصالات علوم الأرض في جامعة بليموث (المملكة المتحدة)، الدكتور أيان ستيوارت، الطرق المثلى الممكن استخدامها لترجمة العلوم التقنية المعقدة وخلاصات الأبحاث العلمية لما هو أبعد من الأكاديميين، بحيث تصل إلى صانعي القرار والناس العاديين من خارج المجالات العلمية والبحثية.
من جهته، عرض مدير مركز حمدي منكو للبحوث العلمية الدكتور رضا الخوالدة، لجهود المركز في هذا الإطار و الأنشطة العلمية والثقافية المنوي عقدها في المركز خلال العام المقبل .
واشتملت الندوة على العديد من المداخلات التي أكدت أهمية إيصال المعرفة للجميع بطريقة سلسلة ومبتكرة.
--(بترا)
ص خ/ ف م/رق
26/02/2024 18:04:45
MENAFN26022024000117011021ID1107901778
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