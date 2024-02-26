تتويج تربية الجيزة والزرقاء الثانية ببطولة القائد العشرين لاختراق الضاحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- فازت، اليوم الاثنين، مديريتا تربيتي الجيزة ببطولة المرحلة الأساسية الدنيا، والزرقاء الثانية ببطولة المرحلة الثانوية في سباق القائد لاختراق الضاحية للطلاب.

وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المدرسي الدكتور نواف العجارمة، خلال رعايته البطولة، دور النشاطات الرياضية في بناء الشخصية من جميع جوانبها، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة بتنظيمها النشاطات والبطولات الرياضية سنوياً لمختلف المراحل التعليمية والألعاب الرياضية بالتشارك مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وفاز ببطولة المرحلة الأساسية الدنيا، بالمركز الأول محمد بشارات من الأغوار الشمالية، والثاني أمير العنزي من البادية الشمالية الغربية، والثالث علي الجعارات من الثقافة العسكرية، والرابع محمود ناصر من الأغوار الشمالية، والخامس عمار الجعارات من الثقافة العسكرية، والسادس احمد سلامة من الجيزة، والسابع عمار الجعارات من الشونة الجنوبية، والثامن عبد الكريم عيد من الجيزة، والتاسع سالم علي من الجيزة، والعاشر علي عطية من الجيزة.

وحصدت مديرية الجيزة المركز الأول برصيد 33 نقطة، ومديرية الأغوار الشمالية

بالمركز الثاني برصيد 38 نقطة، ومديرية البادية الشمالية الغربية بالمركز الثالث برصيد 50 نقطة.

وفي بطولة المرحلة الثانوية، فاز بالمركز الأول محمد النجار من الزرقاء الثانية، والثاني راشد المفلح من الثقافة العسكرية، والثالث احمد المجالي من إربد، والرابع احمد أبو غليون من ماركا، والخامس رائد محمد من الزرقاء الثانية، والسادس عبد العزيز غنام من الجامعة، والسابع عبد الرحمن غنام من الجامعة، والثامن بهاء عواد من البادية الغربية، والتاسع جازي الصوفي من الزرقاء الثانية، والعاشر محمد الرواحنة من ذيبان.

كما فازت مديرية الزرقاء الثانية بالمركز الأول برصيد 47 نقطة، ومديرية إربد بالمركز الثاني برصيد 64 نقطة، وجاءت مديرية الأغوار الشمالية ثالثا برصيد 136 نقطة.

--(بترا)





ع س/م ف/رق

















26/02/2024 17:59:42