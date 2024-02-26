تتويج تربية الجيزة والزرقاء الثانية ببطولة القائد العشرين لاختراق الضاحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- فازت، اليوم الاثنين، مديريتا تربيتي الجيزة ببطولة المرحلة الأساسية الدنيا، والزرقاء الثانية ببطولة المرحلة الثانوية في سباق القائد لاختراق الضاحية للطلاب.
وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المدرسي الدكتور نواف العجارمة، خلال رعايته البطولة، دور النشاطات الرياضية في بناء الشخصية من جميع جوانبها، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة بتنظيمها النشاطات والبطولات الرياضية سنوياً لمختلف المراحل التعليمية والألعاب الرياضية بالتشارك مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وفاز ببطولة المرحلة الأساسية الدنيا، بالمركز الأول محمد بشارات من الأغوار الشمالية، والثاني أمير العنزي من البادية الشمالية الغربية، والثالث علي الجعارات من الثقافة العسكرية، والرابع محمود ناصر من الأغوار الشمالية، والخامس عمار الجعارات من الثقافة العسكرية، والسادس احمد سلامة من الجيزة، والسابع عمار الجعارات من الشونة الجنوبية، والثامن عبد الكريم عيد من الجيزة، والتاسع سالم علي من الجيزة، والعاشر علي عطية من الجيزة.
وحصدت مديرية الجيزة المركز الأول برصيد 33 نقطة، ومديرية الأغوار الشمالية
بالمركز الثاني برصيد 38 نقطة، ومديرية البادية الشمالية الغربية بالمركز الثالث برصيد 50 نقطة.
وفي بطولة المرحلة الثانوية، فاز بالمركز الأول محمد النجار من الزرقاء الثانية، والثاني راشد المفلح من الثقافة العسكرية، والثالث احمد المجالي من إربد، والرابع احمد أبو غليون من ماركا، والخامس رائد محمد من الزرقاء الثانية، والسادس عبد العزيز غنام من الجامعة، والسابع عبد الرحمن غنام من الجامعة، والثامن بهاء عواد من البادية الغربية، والتاسع جازي الصوفي من الزرقاء الثانية، والعاشر محمد الرواحنة من ذيبان.
كما فازت مديرية الزرقاء الثانية بالمركز الأول برصيد 47 نقطة، ومديرية إربد بالمركز الثاني برصيد 64 نقطة، وجاءت مديرية الأغوار الشمالية ثالثا برصيد 136 نقطة.
--(بترا)
ع س/م ف/رق
26/02/2024 17:59:42
MENAFN26022024000117011021ID1107901777
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