الخارجية تدين بناء برج إسرائيلي على السور الغربي للمسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء برج على سطح المدرسة التكنزية، على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المدرسة التكنزية تعتبر جزءاً من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وموقع مسجل على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وشدد السفير القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات تضمن حماية التراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس، امتثالاً لاتفاقيات وقرارات ومقررات منظمة اليونسكو.

وحذر السفير القضاة من أن استمرار إسرائيل بانتهاك قواعد القانون الدولي، واستمرار التقييدات المفروضة على حرية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خاصة مع استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف وتوسعها.

--(بترا)

ص خ/ن ح/رق

26/02/2024 17:53:06