وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في المزار الجنوبي

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 26 شباط (بترا) محمد العساسفة- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ملتقى الوعظ والإرشاد، واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية اليوم الاثنين، بمنطقة سول في لواء المزار الجنوبي، بمحافظة الكرك.

وقال الخلايلة إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يوجه المسؤولين باستمرار في لقاءات جلالته معهم، بضرورة النزول إلى الميدان، والاستماع لملاحظات المواطنين والعمل على تلبيتها.

وبين أن الملتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية تأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية القائمة على التعاون والتكاتف، وأن ملتقيات الوعظ التي تقيمها الوزارة، فرصة للتعارف وتبادل الخبرات والمعارف بين الأئمة والواعظين من جميع محافظات المملكة.

وبين أن الوزارة تعمل على مراجعة برامجها الخيرية المقدمة في كل ملتقى خيري ويوم طبي مجاني لغايات التحسين والتطوير، وأنها تسعى لتنمية وزيادة المشاريع التأهيلية التي يقدمها صندوق الزكاة، حتى تنقل الأسر الفقيرة والمحتاجة إلى الكفاية والاعتماد على الذات.

وأعلن الخلايلة خلال الملتقى عن مساعدات لأسر فقيرة ومحتاجة، تمثلت بتوزيع 500 قسيمة شرائية، ومساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيما و50 طالب علم جامعيا بواقع 100دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد أبو صوفة.

وأشار إلى وجود 48 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في لواء المزار الجنوبي، و15 يتيما يتقاضون كفالات أيتام، وتنفيذ 6 مشاريع تأهيلية، وترميم 4 منازل.

كما افتتح الخلايلة، اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية بمنطقة "سول" وشمل على تقديم رعاية صحية وطبية لأهالي المنطقة.

وحضر الافتتاح، النائبان الدكتور طالب الصرايرة، وأحمد القطاونة، ومتصرف لواء المزار الجنوبي فواز الخريشا، ورئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي المهندس إبراهيم الصرايرة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير مديرية أوقاف المزار الجنوبي معتصم الشمايلة، ومدير أوقاف الكرك الدكتور عزام الشمايلة، ومدير مديرية العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي، وعدد من وجهاء وأهالي اللواء.

--(بترا)

م ع/ن ح/رق

26/02/2024 17:33:56