وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في المزار الجنوبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 26 شباط (بترا) محمد العساسفة- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ملتقى الوعظ والإرشاد، واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية اليوم الاثنين، بمنطقة سول في لواء المزار الجنوبي، بمحافظة الكرك.
وقال الخلايلة إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يوجه المسؤولين باستمرار في لقاءات جلالته معهم، بضرورة النزول إلى الميدان، والاستماع لملاحظات المواطنين والعمل على تلبيتها.
وبين أن الملتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية تأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية القائمة على التعاون والتكاتف، وأن ملتقيات الوعظ التي تقيمها الوزارة، فرصة للتعارف وتبادل الخبرات والمعارف بين الأئمة والواعظين من جميع محافظات المملكة.
وبين أن الوزارة تعمل على مراجعة برامجها الخيرية المقدمة في كل ملتقى خيري ويوم طبي مجاني لغايات التحسين والتطوير، وأنها تسعى لتنمية وزيادة المشاريع التأهيلية التي يقدمها صندوق الزكاة، حتى تنقل الأسر الفقيرة والمحتاجة إلى الكفاية والاعتماد على الذات.
وأعلن الخلايلة خلال الملتقى عن مساعدات لأسر فقيرة ومحتاجة، تمثلت بتوزيع 500 قسيمة شرائية، ومساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيما و50 طالب علم جامعيا بواقع 100دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد أبو صوفة.
وأشار إلى وجود 48 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في لواء المزار الجنوبي، و15 يتيما يتقاضون كفالات أيتام، وتنفيذ 6 مشاريع تأهيلية، وترميم 4 منازل.
كما افتتح الخلايلة، اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية بمنطقة "سول" وشمل على تقديم رعاية صحية وطبية لأهالي المنطقة.
وحضر الافتتاح، النائبان الدكتور طالب الصرايرة، وأحمد القطاونة، ومتصرف لواء المزار الجنوبي فواز الخريشا، ورئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي المهندس إبراهيم الصرايرة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير مديرية أوقاف المزار الجنوبي معتصم الشمايلة، ومدير أوقاف الكرك الدكتور عزام الشمايلة، ومدير مديرية العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي، وعدد من وجهاء وأهالي اللواء.
--(بترا)
م ع/ن ح/رق
26/02/2024 17:33:56
MENAFN26022024000117011021ID1107901774
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