الملك يستقبل وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في إطار بحث تداعيات استمرار الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يجدد التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

أعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية يقدرون جهود الأردن في حشد موقف دولي لمنع تهجير الفلسطينيين ووقف الحرب على غزة.

عمان 26 شباط (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر.

وتناول اللقاء التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها تداعيات استمرار الحرب على غزة، إذ أكد جلالته ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكاف للقطاع.

وحذر جلالة الملك من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وشدد جلالته على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

من جهتهم، أكد الوفد ضرورة مواصلة التنسيق العربي ومع الدول الفاعلة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وثمنوا مواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولجهوده في حشد موقف دولي من أجل منع تهجير الفلسطينيين ووقف الحرب على غزة.

وضم وفد مجلس العلاقات العربية والدولية سمو الأمير تركي الفيصل، والدكتور إياد علاوي، ومحمد بن عيسى، وطاهر المصري، والدكتور فؤاد السنيورة، وعمرو موسى، والدكتور مصطفى البرغوثي.

يشار إلى أن مجلس العلاقات العربية والدولية، الذي تأسس في عام 2009 ويتخذ من الكويت مقرا له، يعنى بتحصين العلاقات العربية البينية وتعزيزها، والتعاون مع جماعات الضغط الدولية المتفهمة للقضايا العربية والمناصرة لعدالتها.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

--(بترا)

رق

26/02/2024 17:43:11