وزير الأشغال يؤكد أهمية تحمل المكاتب الهندسية لمسؤوليتها الفنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)-أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أهمية تحمل المكاتب الهندسية لمسؤوليتها الفنية والهندسية عن أية أخطاء في دراسة وتصميم المشاريع التي تؤدي إلى تحميل خزينة الدولة مبالغ إضافية وتجبر الوزارة على إصدار أوامر تغييرية لبعض المشاريع.

ولفت إلى أن أمانة المسؤولية تقتضي اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن، وعدم التهاون فيه أو التفريط بالحقوق العامة.

وأكد أبو السمن، خلال استقباله في مكتبه اليوم الاثنين، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة، حرص الوزارة على التعاون الدائم مع نقابة المهندسين، مشددا على العلاقة التكاملية والتشاركية التي تربط الوزارة بالنقابة، التي تعتبر المظلة الكبرى للمهندسين ويقع على عاتقها تطوير المهندس الأردني ورفع كفاءته وقدراته لتمكينه من المنافسة عالميا.

وبحسب بيان الوزارة، أثنى أبو السمن، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وأمين سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى بلاونة، على دور المهندس الأردني وكفاءته ورفده للاقتصاد الوطني بما يقدمه من أعمال داخل الأردن وخارجه.

ولفت الوزير، إلى ضرورة متابعة ما وصلت إليه الأنظمة المشتركة كنظام التأهيل والاعتماد المهني، ونظام صندوق التدريب الهندسي، مشددا على ضرورة إيجاد حل مشترك لملف تدريب المهندسين، خاصة وأن مخصصات وزارة الأشغال لا تكفي لتغطية هذا الملف.

ووجه المعنيين في الوزارة، إلى متابعة الملفات العالقة بين الوزارة والنقابة، والاهتمام بتأهيل وتمكين مهندسي الوزارة بالتعاون مع أكاديمية تدريب المهندسين التابعة للنقابة، ومتابعة ملف الربط الإلكتروني وتذليل أية عقبات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

من جهته، قال الزعبي، إن نقابة المهندسين تواجه تحديات وتتحمل عبئا كبيرا ، وتقدم إنجازات وتعمل على تطوير المهنة بالوسائل كافة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق قانون النقابة في المؤسسات والجهات المعنية، ما يساعد النقابة على مواجهة التحديات.

ولفت الزعبي إلى ضرورة البت في القضايا الهندسية وقضايا العطاءات الحكومية من خلال القضاء أو التحكيم، أو من خلال لجنة تسوية، مؤكدا انفتاح النقابة على التعاون في سبيل تطوير المهنة، والحفاظ على حقوق المهندس الأردني .

وبحث اللقاء، أسباب تأخر صدور نظام الاعتماد المهني، ونظام الصندوق الهندسي للتدريب، وإعادة تفعيل برنامج تدريب وزارة الأشغال، وعضوية النقابة في لجنة متابعة إلزامية التشغيل، وتعديل قانون البناء الوطني، وآلية تشكيل لجان التحقيق، وتعليمات تصنيف الاستشاريين، وإمكانية أن تكون أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي الذراع العلمي والفني لوزارة الشغال من خلال برامجها التدريبية المتعددة.

كما بحث اللقاء، المسار المهني لمهندسي وزارة الأشغال العامة، وزيادة عدد اللجان الرقابية في محافظات العاصمة واربد والزرقاء، إضافة إلى بحث آلية تطبيق وتنفيذ تعديلات صندوق تقاعد النقابة، وحث مهندسي الوزارة على تسديد التزاماتهم فيه.

--(بترا)

م ح/ف م/ف ق

26/02/2024 17:31:10