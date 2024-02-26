مهرجان خليفة الدولي الإماراتي يكرم وزير الزراعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- كرم مهرجان خليفة الدولي في الإمارات، خلال حفله السنوي اليوم الإثنين، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، لدوره في تطوير وخدمة قطاع النخيل الأردني.
وعلى هامش المؤتمر، بحث الحنيفات لدى لقائه وزير البلديات القطري عبدالله بن حمد العطية، سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة الصادرات الأردنية سواء الخضار أو الفواكه أو المواشي أو مدخلات الإنتاج كالأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية.
وبحث الحنيفات خلال لقائه وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي الدكتور محمد صديقي، تبادل الخبرات في الإرشاد والحصاد المائي والتنمية الريفية والتعاونيات والتكنولوجيا الحديثة.
كما بحث الحنيفات مع وزير التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبد الله الشامسي، التعاون المشترك ونقل الخبرات في التكيف مع التغيرات المناخية وسبل التعاون الذي يخدم البلدين الشقيقين.
ودعا الوزير الحنيفات الوزراء، للمشاركة ضمن أعمال مؤتمر الفاو الذي سيضم وزراء الزراعة والمزمع عقدة في الأردن الشهر المقبل.
--(بترا)
رح/ ف م
26/02/2024 17:30:07
MENAFN26022024000117011021ID1107901771
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