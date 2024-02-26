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مهرجان خليفة الدولي الإماراتي يكرم وزير الزراعة

2/26/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- كرم مهرجان خليفة الدولي في الإمارات، خلال حفله السنوي اليوم الإثنين، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، لدوره في تطوير وخدمة قطاع النخيل الأردني.
وعلى هامش المؤتمر، بحث الحنيفات لدى لقائه وزير البلديات القطري عبدالله بن حمد العطية، سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة الصادرات الأردنية سواء الخضار أو الفواكه أو المواشي أو مدخلات الإنتاج كالأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية.
وبحث الحنيفات خلال لقائه وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي الدكتور محمد صديقي، تبادل الخبرات في الإرشاد والحصاد المائي والتنمية الريفية والتعاونيات والتكنولوجيا الحديثة.
كما بحث الحنيفات مع وزير التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبد الله الشامسي، التعاون المشترك ونقل الخبرات في التكيف مع التغيرات المناخية وسبل التعاون الذي يخدم البلدين الشقيقين.
ودعا الوزير الحنيفات الوزراء، للمشاركة ضمن أعمال مؤتمر الفاو الذي سيضم وزراء الزراعة والمزمع عقدة في الأردن الشهر المقبل.
--(بترا)
رح/ ف م
26/02/2024 17:30:07

MENAFN26022024000117011021ID1107901771

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