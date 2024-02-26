السفارة السريلانكية تحتفي باستقلال بلادها الـ76

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- أقامت سفارة جمهورية سريلانكا، بالتعاون مع أمانة عمان، اليوم الاثنين، حفلا لزراعة أشجار الزيتون في حديقة الوحدة ( الجندويل)، في إطار احتفالات السفارة باستقلال بلادها الـ76.
وثمنت سفيرة جمهورية سريلانكا " بريانجكا فجقوسانيكرا "، بحضور عضو مجلس الأمانة عن منطقة وادي السير الدكتور محمد المهيرات، ومدير منطقة وادي السير المهندس بلال فريحات، دور الأمانة وتعاونها مع مبادرات السفارة كزراعة أشجار الزيتون، مؤكدة أن الأشجار التي جرى زراعتها ستنمو كرمز للود والصداقة بين البلدين.
وقالت إن سريلانكا حصلت على استقلالها في الرابع من فبراير 1948، وبهذه المناسبة قامت السفارة بزراعة 15 شجرة زيتون في حديقة الوحدة تأكيداً على العلاقات الودية القائمة بين الأردن وسريلانكا.
وأشارت إلى أن زراعة الأشجار من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة آثار التغير المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي بما يحقق التزام الجميع بالحفاظ على البيئة.
من جهتها، قالت نائب مدير المدينة للزراعة والصحة الدكتورة ميرفت مهيرات "نحتفل بزراعة أشجار الزيتون رمز السلام والمحبة بمناسبة عيد استقلال سريلانكا الـ76 والتي تتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وأضافت أن حملات زراعة الأشجار ومشاريع الغابات المستدامة تسهم في مواجهة التحديات العالمية كمكافحة التغير المناخي.
--(بترا)
ع ع/م ف/رق
26/02/2024 17:21:12
MENAFN26022024000117011021ID1107901770
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