السفارة السريلانكية تحتفي باستقلال بلادها الـ76

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- أقامت سفارة جمهورية سريلانكا، بالتعاون مع أمانة عمان، اليوم الاثنين، حفلا لزراعة أشجار الزيتون في حديقة الوحدة ( الجندويل)، في إطار احتفالات السفارة باستقلال بلادها الـ76.

وثمنت سفيرة جمهورية سريلانكا " بريانجكا فجقوسانيكرا "، بحضور عضو مجلس الأمانة عن منطقة وادي السير الدكتور محمد المهيرات، ومدير منطقة وادي السير المهندس بلال فريحات، دور الأمانة وتعاونها مع مبادرات السفارة كزراعة أشجار الزيتون، مؤكدة أن الأشجار التي جرى زراعتها ستنمو كرمز للود والصداقة بين البلدين.

وقالت إن سريلانكا حصلت على استقلالها في الرابع من فبراير 1948، وبهذه المناسبة قامت السفارة بزراعة 15 شجرة زيتون في حديقة الوحدة تأكيداً على العلاقات الودية القائمة بين الأردن وسريلانكا.

وأشارت إلى أن زراعة الأشجار من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة آثار التغير المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي بما يحقق التزام الجميع بالحفاظ على البيئة.

من جهتها، قالت نائب مدير المدينة للزراعة والصحة الدكتورة ميرفت مهيرات "نحتفل بزراعة أشجار الزيتون رمز السلام والمحبة بمناسبة عيد استقلال سريلانكا الـ76 والتي تتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وأضافت أن حملات زراعة الأشجار ومشاريع الغابات المستدامة تسهم في مواجهة التحديات العالمية كمكافحة التغير المناخي.

--(بترا)

ع ع/م ف/رق

26/02/2024 17:21:12