2856 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 2856 طنا، منها 2074 طن خضار، و574طن فواكه، و207 أطنان من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و40 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والثوم 300 و500، والبطاطا بين 25 و35، والبندورة بين 8 و15، والجزر بين 25 و35، والخيار بين 50 و90، والزهرة بين 8 و20، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
26/02/2024 17:08:14
MENAFN26022024000117011021ID1107901767
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