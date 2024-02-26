2856 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 2856 طنا، منها 2074 طن خضار، و574طن فواكه، و207 أطنان من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و40 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والثوم 300 و500، والبطاطا بين 25 و35، والبندورة بين 8 و15، والجزر بين 25 و35، والخيار بين 50 و90، والزهرة بين 8 و20، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.

--(بترا)

رح/رق

26/02/2024 17:08:14