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اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية والبنك الأهلي الأردني

2/26/2024 2:36:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 26 شباط (بترا)- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي الأردني، تبرع البنك بموجبها لصندوق الطالب الفقير في الجامعة بـ 15 ألف دينار.
ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، والرئيس التنفيذي للبنك والمدير العام الدكتور أحمد الحسين.
وقال العجلوني إن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الشراكات الإيجابية بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتوفير الفرص التعليمية للجميع وخاصة الطلاب الذين يواجهون تحديات مالية وتحفيز التفوق الأكاديمي، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية شاملة ومستدامة في الجامعة.
وأشاد بدور البنك الإيجابي في دعم التعليم، والخدمات التي يقدمها للأكاديميين والإداريين والطلبة في الجامعة.
بدوره، أشار الحسين إلى أهمية دور القطاع المصرفي في تعزيز دوره الاجتماعي، ودعم التعليم وتحفيز وتمكين الشباب، معبرا عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الجامعة في إطار رؤية مشتركة لرفع مستوى التعليم ودعم مستقبل الطلاب الموهوبين.
وأكد أن هذه الشراكات تلعب دوراً حيوياً في دعم المبادرات الاجتماعية ذات الأثر الإيجابي والأكثر فاعلية واستدامة.
--(بترا)
أع/م ف/رق
26/02/2024 17:00:22

MENAFN26022024000117011021ID1107901766

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