اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية والبنك الأهلي الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 26 شباط (بترا)- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي الأردني، تبرع البنك بموجبها لصندوق الطالب الفقير في الجامعة بـ 15 ألف دينار.
ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، والرئيس التنفيذي للبنك والمدير العام الدكتور أحمد الحسين.
وقال العجلوني إن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الشراكات الإيجابية بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتوفير الفرص التعليمية للجميع وخاصة الطلاب الذين يواجهون تحديات مالية وتحفيز التفوق الأكاديمي، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية شاملة ومستدامة في الجامعة.
وأشاد بدور البنك الإيجابي في دعم التعليم، والخدمات التي يقدمها للأكاديميين والإداريين والطلبة في الجامعة.
بدوره، أشار الحسين إلى أهمية دور القطاع المصرفي في تعزيز دوره الاجتماعي، ودعم التعليم وتحفيز وتمكين الشباب، معبرا عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الجامعة في إطار رؤية مشتركة لرفع مستوى التعليم ودعم مستقبل الطلاب الموهوبين.
وأكد أن هذه الشراكات تلعب دوراً حيوياً في دعم المبادرات الاجتماعية ذات الأثر الإيجابي والأكثر فاعلية واستدامة.
--(بترا)
أع/م ف/رق
26/02/2024 17:00:22
MENAFN26022024000117011021ID1107901766
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