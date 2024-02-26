المستقلة للانتخاب تُقر النماذج الخاصة بإجراءات اندماج وتحالف الأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برئاسة المهندس موسى المعايطة، اعتماد النماذج الخاصة بإجراءات (الاندماج والتحالف للأحزاب السياسية).

واطلع المجلس خلال اجتماعه اليوم الإثنين، على المذكرة المرفوعة من أمين سجل الأحزاب السياسية المرفقة بالنماذج الخاصة بإجراءات الاندماج والتحالف للأحزاب السياسية، وذلك بعد دراستها بشكل يعكس التعديلات اللازمة.

وجاء قرار المجلس، وفقا لبيان الهيئة، استناداً لأحكام المادة (9/أ/7) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة (2022) والمواد (10/ج/3) و (11/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة (2024)، وتعتبر النماذج المشار إليها نافذة من تاريخ صدور القرار.

وأشارت الهيئة إلى أنه ما تزال هنالك تعليمات تنفيذية أقرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قيد الدراسة، بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، وذلك قبل إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت "المستقلة للانتخاب" نشرت على موقعها الإلكتروني عددا من التعليمات التنفيذية بعد صدورها في الجريدة الرسمية، وهي التعليمات التنفيذية الخاصة "باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والمرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية" لسنة 2023، والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023، والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023، والتعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية واندماجها ومتابعة شؤونها لسنة 2024.

--(بترا)

م ش/رق

26/02/2024 16:49:33