المستقلة للانتخاب تُقر النماذج الخاصة بإجراءات اندماج وتحالف الأحزاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برئاسة المهندس موسى المعايطة، اعتماد النماذج الخاصة بإجراءات (الاندماج والتحالف للأحزاب السياسية).
واطلع المجلس خلال اجتماعه اليوم الإثنين، على المذكرة المرفوعة من أمين سجل الأحزاب السياسية المرفقة بالنماذج الخاصة بإجراءات الاندماج والتحالف للأحزاب السياسية، وذلك بعد دراستها بشكل يعكس التعديلات اللازمة.
وجاء قرار المجلس، وفقا لبيان الهيئة، استناداً لأحكام المادة (9/أ/7) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة (2022) والمواد (10/ج/3) و (11/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة (2024)، وتعتبر النماذج المشار إليها نافذة من تاريخ صدور القرار.
وأشارت الهيئة إلى أنه ما تزال هنالك تعليمات تنفيذية أقرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قيد الدراسة، بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، وذلك قبل إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية خلال المرحلة المقبلة.
وكانت "المستقلة للانتخاب" نشرت على موقعها الإلكتروني عددا من التعليمات التنفيذية بعد صدورها في الجريدة الرسمية، وهي التعليمات التنفيذية الخاصة "باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والمرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية" لسنة 2023، والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023، والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023، والتعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية واندماجها ومتابعة شؤونها لسنة 2024.
--(بترا)
م ش/رق
26/02/2024 16:49:33
MENAFN26022024000117011021ID1107901765
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