مؤسسات السوق المالي تستقبل وفداً طلابياً من كلية عمان الجامعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان26 شباط (بترا)- أطلعت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الاثنين، وفدا طلابيا من قسم العلوم المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية في جامعة البلقاء التطبيقية على أعمالها وإنجازاتها والتطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها السوق.

وتأتي زيارة الوفد للمؤسسات في إطار مساعي الهيئة ومؤسسات السوق لتعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات التعليمية، بهدف التوعية بدور هيئة الأوراق المالية الرقابي والإشرافي ونشر الثقافة المالية، كما أنها تشكل خدمة للعملية التعليمية للطلبة لرفع كفاءتهم من الناحية العلمية والعملية.

وتم إطلاع الوفد على آلية عمل الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال، إضافة إلى تقديم شرح موجز حول الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة وأهدافها، وصلاحيات ومهام مجلس المفوضين، والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وكذلك ممارسة الهيئة لصلاحياتها بموجب القانون منها التفتيش والتدقيق والتحقيق واتخاذ التدابير الفورية والإدارية بحق المخالفين لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وتم التطرق إلى نطاق تطبيق قانون الأوراق المالية وأهم التشريعات الناظمة لعمل المرخص لهم والكفالات والضمانات المقدمة من المرخص لهم وصندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية، إضافة إلى التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي.

كما تم استعراض الدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال والجهود التي بذلتها للارتقاء بالسوق وفق أحدث المعايير الدولية، بهدف تطوير المناخ الملائم للاستثمار فيه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.

وقدمت بورصة عمان إيجازاً عن نشاطها، وشرحاً لأهم التطورات التي شهدتها منذ تأسيسها، وإطلاع الطلبة على نظام التداول الإلكتروني ونظام الإفصاح الإلكتروني.

وقدم مركز إيداع الأوراق المالية، موجزاً عن أعماله ومهامه وأهمها إجراءات حفظ حقوق ملكية الورقة المالية وتثبيتها وإيداعها لدى المركز ونقل ملكيتها، إضافة إلى توثيق أي تغييرات يحدثها المصدر على الأوراق المالية المصدرة، وأعمال التقاص والتسوية، وأنظمة المركز الإلكترونية ووظائفها.

--(بترا)

رش/ف م/ف ق

26/02/2024 16:47:40