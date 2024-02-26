مؤسسات السوق المالي تستقبل وفداً طلابياً من كلية عمان الجامعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان26 شباط (بترا)- أطلعت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الاثنين، وفدا طلابيا من قسم العلوم المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية في جامعة البلقاء التطبيقية على أعمالها وإنجازاتها والتطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها السوق.
وتأتي زيارة الوفد للمؤسسات في إطار مساعي الهيئة ومؤسسات السوق لتعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات التعليمية، بهدف التوعية بدور هيئة الأوراق المالية الرقابي والإشرافي ونشر الثقافة المالية، كما أنها تشكل خدمة للعملية التعليمية للطلبة لرفع كفاءتهم من الناحية العلمية والعملية.
وتم إطلاع الوفد على آلية عمل الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال، إضافة إلى تقديم شرح موجز حول الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة وأهدافها، وصلاحيات ومهام مجلس المفوضين، والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وكذلك ممارسة الهيئة لصلاحياتها بموجب القانون منها التفتيش والتدقيق والتحقيق واتخاذ التدابير الفورية والإدارية بحق المخالفين لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وتم التطرق إلى نطاق تطبيق قانون الأوراق المالية وأهم التشريعات الناظمة لعمل المرخص لهم والكفالات والضمانات المقدمة من المرخص لهم وصندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية، إضافة إلى التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي.
كما تم استعراض الدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال والجهود التي بذلتها للارتقاء بالسوق وفق أحدث المعايير الدولية، بهدف تطوير المناخ الملائم للاستثمار فيه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
وقدمت بورصة عمان إيجازاً عن نشاطها، وشرحاً لأهم التطورات التي شهدتها منذ تأسيسها، وإطلاع الطلبة على نظام التداول الإلكتروني ونظام الإفصاح الإلكتروني.
وقدم مركز إيداع الأوراق المالية، موجزاً عن أعماله ومهامه وأهمها إجراءات حفظ حقوق ملكية الورقة المالية وتثبيتها وإيداعها لدى المركز ونقل ملكيتها، إضافة إلى توثيق أي تغييرات يحدثها المصدر على الأوراق المالية المصدرة، وأعمال التقاص والتسوية، وأنظمة المركز الإلكترونية ووظائفها.
--(بترا)
رش/ف م/ف ق
26/02/2024 16:47:40
MENAFN26022024000117011021ID1107901764
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