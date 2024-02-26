المبيضين يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والسعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، في مكتبه بالوزارة اليوم الإثنين، وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري.

وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي حضره السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والسعودية، والتي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال الإعلام، لافتًا إلى أهمية مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مؤسسات الإعلام الرسمي في كلا البلدين، والتي ساهمت في تبادل الخبرات والمحتوى الإعلامي المشترك بين المؤسسات الإعلامية.

وأكد الوزير السعودي أهمية تجربة الأردن الرائدة في التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتي أطلع عليها خلال زيارته للمركز الوطني لتطوير المناهج، مؤكدا ضرورة التعاون بين وزارة الإعلام السعودية ووزارة الاتصال الحكومي في التربية الإعلامية، تعزيزا للعمل العربي المشترك.

ولفت إلى تجربة السعودية في تنظيم عمل المُعلنين عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال طرح "رخصة موثوق"، التي يحصل عليها المعلنون والمؤثرون عبر هذه المنصات من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الأمر الذي ساهم في ضبط المحتوى المخالف والإشاعات.

وبحث الجانبان الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الثالثة والخمسين التي عقدت في الرباط، ومستجدات اجتماعات الفريق الفني للتفاوض مع هذه الشركات.

--(بترا)

هـ أ /م ف/رق

26/02/2024 16:42:42