عطاء لإنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، عطاء إنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية، الذي سينفذ من خلال اتفاقية مبادلة الدين مع الحكومة الإسبانية الموقعة عام 2001.

وسيتم تنفيذ المشروع بأسلوب عقد المقاولة "تسليم مفتاح"، وربطها على الشبكة الكهربائية وهو مملوك بالكامل للحكومة.

ويهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتغذيتها للشبكة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وصناعتها، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتوفير فرص عمل دائمة خلال فترة الإنشاء والتشغيل، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

وحددت الوزارة آخر موعد للتقدم للعطاء 27 / 3 / 2024.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

26/02/2024 15:48:35