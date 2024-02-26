إربد: ندوة في لواء الطيبة عن محاربة آفة المخدرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 شباط (بترا)- نظمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة غرب إربد، بالتعاون مع المجلس الأمني المحلي، اليوم الإثنين، ندوة حول محاربة آفة المخدرات.
وبين متصرف اللواء الدكتور أيمن بني خالد، خلال رعايته فعالية الندوة، إلى أن مديرية الأمن العام وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لمتابعة ورصد ومكافحة هذه الآفة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الشعبية والتوعية من آفة المخدرات.
وشملت المحاضرات محاور تهم الطلبة في مختلف المراحل مثل؛ الجرائم الإلكترونية والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي والقواعد المرورية الضرورية لطلبة المدارس وقضايا حماية الأسرة ومخاطر المخدرات، إضافة إلى عرض مسرحي بعنوان (سم المخدرات)، ومعرض متنقل تابع لإدارة مكافحة المخدرات، والتوقيع على وثيقة شرف لمحاربة هذه الآفة وتوزيع المنشورات التوعوية على الحضور.
--(بترا)
ا ح/رق
26/02/2024 15:47:23
MENAFN26022024000117011021ID1107901761
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