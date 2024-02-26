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إربد: ندوة في لواء الطيبة عن محاربة آفة المخدرات

2/26/2024 2:36:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 26 شباط (بترا)- نظمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة غرب إربد، بالتعاون مع المجلس الأمني المحلي، اليوم الإثنين، ندوة حول محاربة آفة المخدرات.
وبين متصرف اللواء الدكتور أيمن بني خالد، خلال رعايته فعالية الندوة، إلى أن مديرية الأمن العام وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لمتابعة ورصد ومكافحة هذه الآفة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الشعبية والتوعية من آفة المخدرات.
وشملت المحاضرات محاور تهم الطلبة في مختلف المراحل مثل؛ الجرائم الإلكترونية والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي والقواعد المرورية الضرورية لطلبة المدارس وقضايا حماية الأسرة ومخاطر المخدرات، إضافة إلى عرض مسرحي بعنوان (سم المخدرات)، ومعرض متنقل تابع لإدارة مكافحة المخدرات، والتوقيع على وثيقة شرف لمحاربة هذه الآفة وتوزيع المنشورات التوعوية على الحضور.
--(بترا)
ا ح/رق
26/02/2024 15:47:23

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