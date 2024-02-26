الأونروا: انخفاض المساعدات لغزة 50%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، انخفاض المساعدات التي دخلت قطاع غزة الشهر الحالي إلى النصف، مقارنة بالشهر الماضي.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الشهر الحالي "شهد دخول القليل جداً من المساعدات" إذ دخلت نحو98 شاحنة يومياً في المتوسط، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 50 بالمئة عن الإمدادات التي دخلت غزة الشهر الماضي.
وأضافت أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة، ما زال أقل بكثير من الهدف المحدد، وهو 500 شاحنة يوميا، مع صعوبات كبيرة في إدخال الإمدادات.
--(بترا)
رصد/رس/ف ق
26/02/2024 15:44:01
MENAFN26022024000117011021ID1107901760
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