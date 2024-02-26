انخفاض عجز الميزان التجاري للمملكة العام الماضي 10%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة (الفرق بين قيمتي المستوردات والصادرات الكلية) بنسبة 10 بالمئة خلال العام الماضي، وصولا إلى 9.320 مليار دينار، مقارنة مع 10.354 مليار دينار في عام 2022.

وانخفضت قيمة الصادرات الكلية في العام الماضي، بنسبة 1.5 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 8.939 مليار دينار، مقارنة مع نحو 9.074 مليار دينار خلال عام 2022.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر اليوم الإثنين، إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية العام الماضي بنسبة 1.1 بالمئة، لتبلغ 8.272 مليار دينار، مقارنة مع 8.366 مليار دينار خلال العام 2022.

كما تراجعت قيمة مستوردات المملكة العام الماضي، بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى 18.259 مليار دينار، مقابل 19.428 مليار دينار للعام 2022.

فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 667 مليون دينار العام الماضي، بانخفاض نسبته 5.8 بالمئة، مقارنة مع 708 ملايين دينار خلال 2022.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت ما نسبته 49 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة عام 2022 بتحسن بلغ مقداره 2 نقطة مئوية.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال كانون الأول من العام الماضي، ما مقداره 717 مليون دينار، بارتفاع نسبته 2.3 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022.

وبحسب التقرير، وصلت قيمة الصادرات الوطنية خلال كانون الأول من العام الماضي، إلى ما مقداره 666 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.4 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022.

كما بلغت قيمة المعاد تصديره 51 مليون دينار خلال كانون الأول الماضي، بانخفاض نسبته 19 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 1.307 مليار دينار خلال كانون الأول الماضي، بانخفاض نسبته 7.6 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022.

وانخفض العجز في الميزان التجاري خلال كانون الأول الماضي بنسبة 17.3 بالمئة، ليبلغ 590 مليون دينار، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 55 بالمئة خلال كانون الأول من العام 2023، مقارنة بنسبة 50 بالمئة خلال الشهر ذاته من العام 2022 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.

--(بترا)

و ر/م ف/رق

26/02/2024 15:42:36