انخفاض عجز الميزان التجاري للمملكة العام الماضي 10%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة (الفرق بين قيمتي المستوردات والصادرات الكلية) بنسبة 10 بالمئة خلال العام الماضي، وصولا إلى 9.320 مليار دينار، مقارنة مع 10.354 مليار دينار في عام 2022.
وانخفضت قيمة الصادرات الكلية في العام الماضي، بنسبة 1.5 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 8.939 مليار دينار، مقارنة مع نحو 9.074 مليار دينار خلال عام 2022.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر اليوم الإثنين، إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية العام الماضي بنسبة 1.1 بالمئة، لتبلغ 8.272 مليار دينار، مقارنة مع 8.366 مليار دينار خلال العام 2022.
كما تراجعت قيمة مستوردات المملكة العام الماضي، بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى 18.259 مليار دينار، مقابل 19.428 مليار دينار للعام 2022.
فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 667 مليون دينار العام الماضي، بانخفاض نسبته 5.8 بالمئة، مقارنة مع 708 ملايين دينار خلال 2022.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت ما نسبته 49 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة عام 2022 بتحسن بلغ مقداره 2 نقطة مئوية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال كانون الأول من العام الماضي، ما مقداره 717 مليون دينار، بارتفاع نسبته 2.3 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022.
وبحسب التقرير، وصلت قيمة الصادرات الوطنية خلال كانون الأول من العام الماضي، إلى ما مقداره 666 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.4 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022.
كما بلغت قيمة المعاد تصديره 51 مليون دينار خلال كانون الأول الماضي، بانخفاض نسبته 19 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022.
أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 1.307 مليار دينار خلال كانون الأول الماضي، بانخفاض نسبته 7.6 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022.
وانخفض العجز في الميزان التجاري خلال كانون الأول الماضي بنسبة 17.3 بالمئة، ليبلغ 590 مليون دينار، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 55 بالمئة خلال كانون الأول من العام 2023، مقارنة بنسبة 50 بالمئة خلال الشهر ذاته من العام 2022 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.
--(بترا)
و ر/م ف/رق
26/02/2024 15:42:36
MENAFN26022024000117011021ID1107901759
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