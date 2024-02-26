عدد من السفراء يزورون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، اليوم الإثنين، وفداً دبلوماسيا ضم سفراء اليونان، وتايلند، والسويد،و تونس، ولبنان، وأندونيسيا، وهولندا، والباكستان.

وأشاد الرفاعي خلال اللقاء الذي حضره مديرو المراكز التابعة للمجلس، بقوة العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة التي يمثلها السفراء، مرحبا بكل ما من شأنه تمتين تلك العلاقات وتوطيدها والبناء عليها.

ودعا إلى تبني مبادرات جديدة لتطوير السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال والبيئات الابتكارية.

وقدم الرفاعي عرضا عن دور المجلس وأنشطته وبرامجه وفعالياته وخططه، ولمحة عن منصة الحسن للتعلم، المزمع إطلاقها قريباً من قبل المجلس.

وتطرق إلى سبل التعاون في مجالات، المياه والطاقة والغذاء، والتغير المناخي وتقاطعاتهم، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، وإمكانية الاستفادة من مخرجات ذلك التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز المعرفة العلمية.

كما تناول اللقاء بحث بناء القدرات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وما يمكن أن تشمله من برامج لتبادل الطلاب والباحثين المتدربين، وتنفيذ ورشات عمل ودورات تدريبية، والتعاون في أنشطة نقل التكنولوجيا، وتسويق نتائج البحث والابتكارات، ومبادرات دعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط الباحثين في الأردن مع الدول التي يمثلها الضيوف.

وتم الاتفاق على تشبيك المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بمراكز ومؤسسات تماثله وتتقاطع معه في الأهداف والغايات في بلدان السفراء ، لا سيما في جانب البحث العلمي.

من جهتهم، أشاد السفراء بمكانة المجلس محلياً وعربياً ودولياً ودوره الحيوي في الربط بين الصناعة والأكاديميا، مبدين انفتاح واستعداد بلدانهم لكل تعاون ينمي ويدعم التنمية الاقتصادية مع المملكة.

--(بترا)

م ه/ف م/رق

26/02/2024 15:34:06