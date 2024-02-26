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دورة تدريبية في الطفيلة حول الكتابة الإبداعية

2/26/2024 2:36:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 26 شباط (بترا)- نظمت مديرية ثقافة الطفيلة، دورة تدريبية حول الكتابة الإبداعية وأهدافها، استهدفت مجموعة من الشباب والشابات المبدعين في مجالات القصة والرواية والسرد الأدبي.
وفي الدورة التي استمرت يومين، قدم مدير ثقافة الطفيلة ، الكاتب الدكتور سالم الفقير ، عرضا حول الكتابة الإبداعية، مع التطرق لتجارب العديد من الكتاب من أبناء محافظة الطفيلة مثل؛ الروائي تيسير السبول وسليمان القوابعة وأحمد عطية السعودي، وغيرهم ممن توقفوا في أعمالهم على الإنسان والمكان.
وتضمنت الدورة آليات الكتابة الأدبية الإبداعية وعناصر بناء النص الأدبي (اللفظة /الجملة / الفقرة)، واستخدامها في كتابة نص من فقرات متعددة ، إلى جانب التعرف على طرائق التفكير الإبداعي لكتابة عمل إبداعي وتوظيف عناصر العمل الأدبي في كتابة محتوى أدبي، مثل العاطفة والخيال والأفكار والأسلوب واللغة والصورة الفنية والتي بها ينقد العمل الأدبي وكيفية استخدام الروابط الأسلوبية في كتابة النصوص الإبداعية فضلا على التعرف إلى معايير كتابة المحتوى العربي الإبداعي.
--(بترا)
س م/رق
26/02/2024 15:15:57

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