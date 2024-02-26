مشروع تحدي الريادة يفتح باب التقدم لدعم أفكار الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عن فتح باب التقدم أمام الشباب الأردني ومؤسسات المجتمع المدني للحصول على الدعم المالي والفني من مشروع تحدي الريادة المجتمعية في دورته الخامسة، لتبني تنفيذ أفكارهم الريادية المجتمعية.

وبحسب بيان للصندوق اليوم الاثنين، يأتي إطلاق هذا المشروع للسنة الخامسة على التوالي تحت شعار "لا تترك فكرتك على ورق"، انسجاما مع رؤية جلالة الملك بأن الشباب المحرك الرئيس للتغيير وأهمية الاستثمار في قدراتهم، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم وتشجيعهم على الريادة والابتكار.

ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم للشباب ومساعدتهم على تنفيذ مشاريع ريادية جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة، وتعزيز أثرها على مجتمعاتهم المحلية، إضافة إلى حث الشباب على التنافس الإيجابي ونشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة بينهم للمساهمة في تنمية محافظاتهم وتعزيز الإيجابية من خلال تقديم نماذج لشباب تمكنوا من إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم المحلية.

ويستهدف المشروع الأفراد والمجموعات الشبابية ضمن الفئة العمرية من 22ـ 40 عاماً، ومؤسسات المجتمع المدني.

ودعا الصندوق الراغبين إلى تعبئة طلب عن طريق المنصة الخاصة بالتسجيل ( ) في الفترة من 25 شباط الحالي وحتى 23 آذار المقبل، ضمن شروط ومعايير محددة.

وستحصل المشاريع المتأهلة على دعم فني يتمثل ببرنامج تدريبي بهدف تطوير فكرة المشروع بما يضمن تحقيق أثر فعلي وحقيقي، وسيحصل الفائزون على دعم مالي لا تزيد قيمته على 5 آلاف دينار للأفراد والمجموعات الشبابية، ودعم بين 10 إلى 15 ألف دينار لمؤسسات المجتمع المدني.

وستتولى لجنة فنية متخصصة مراجعة ودراسة الطلبات المقدمة وتقييمها واختيار المشاريع المتأهلة، وإخضاع أصحابها لبرنامج تدريبي لتحسين مهاراتهم الفنية لتطوير مشاريعهم، ينتهي بتقديم عرض تقديمي من قبلهم وصولا إلى التوصية بنتائج التقييم النهائي وإعلان النتائج.

يشار إلى أن المشروع الذي اطلق عام 2019 قدم الدعم لــ 23 مشروعا، ووفر 1768 فرصة مباشرة وغير مباشرة.

--(بترا)

م ه/م ف/ف ق

26/02/2024 14:55:31