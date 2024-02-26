وزير الخارجية لمجلس حقوق الإنسان الأممي: الاحتلال الاسرائيلي جاوز المدى وخرق كل حق إنساني

MENAFN - Jordan News Agency)



جنيف 26 شباط (بترا)- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين بأعمال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والخمسين في جنيف.

وقال الصفدي في كلمة الاردن خلال الجلسة، "لقد جاوز الاحتلال الاسرائيلي المدى. تعدى ظلمه الحدود. خرق كل حق إنساني. تصدوا له. عرّوا لاقانونيته ولاإنسانيته. احموا شعباً أعزل من بطشه. احفظوا صدقية قانون دولي إنساني

يُفترض أنه وجد لكل الشعوب لا ليطبق انتقائياً وفق هوية المظلوم، وقوة الظالم".

وأضاف، "إن للرضيع الفلسطيني حقا في الحليب يحرمه إياه الاحتلال الإسرائيلي. وللشعب الفلسطيني، أمهاتٍ وآباء، شبابا وكهولاً، حق في الحياة والحرية والدولة يستبيحه الاحتلال الإسرائيلي، وفي الضفة الغربية وبما فيها القدس المحتلة، يعاني الفلسطينيون ويلات الاحتلال، ينامون على قهره، ويستيقظون على قمعه". لقد "جاوز الاحتلال المدى".

وتالياً نص الكلمة:

"بسم الله الرحمن الرحيم، سعادة السفير عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان، سعادة السيد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، الزملاء الأعزاء. للرضيع الفلسطيني حق في الحليب يحرمه إياه الاحتلال الإسرائيلي. للطفل الفلسطيني حق في مدرسة آمنة يحول دونه الاحتلال الإسرائيلي. للشعب الفلسطيني، أمهاتًا وآباء، شبابا وكهولاً، حق في الحياة والحرية والدولة يستبيحه الاحتلال الإسرائيلي.

في الضفة الغربية وبما فيها القدس المحتلة، يعاني الفلسطينيون ويلات الاحتلال، ينامون على قهره، ويستيقظون على قمعه.

حرية العبادة حق إنساني يحاصره الاحتلال. حرية التنقل حق إنساني يخرقه الاحتلال. التعليم والعمل والأمن والمحاكمة العادلة وملكية البيت والحقل حقوق إنسان أساسية يستبيحها الاحتلال. وفي غزة، يموت الفلسطينيون نتيجة عدوان غاشم، يقتل الأبرياء قصفاً، وتجويعاً.

في كل بقعة في غزة دليل على خرق إسرائيل حقوق الإنسان الفلسطيني؛ في البيوت التي دمرتها، في المدارس التي قصفتها، في المستشفيات التي اقتحمتها.

أحالت إسرائيل مدارس حوالي 650 ألف طالب ركاماً، أو ملاجئ مكتظة، يفترش أرضها مئات الألوف من النازحين الذين أجبرتهم على ترك بيوتهم وحواريهم وأحلامهم.

استباحت أماكن عبادتهم. لألف وأربعمئة عام أحيا المصلون ذكر الله في مسجد عمر إلى أن دمرته إسرائيل. لألف وستمئة عام ارتفعت دعوات المؤمنين في كنيسة القديس برفيريوس، إلى أن قصفتها إسرائيل.

الزملاء الأعزاء، جاوز الاحتلال المدى. تعدى ظلمه الحدود. خرق كل حق إنساني. تصدوا له. عروا لاقانونيته ولاإنسانيته. احموا شعباً أعزل من بطشه. احفظوا صدقية قانون دولي إنساني، يفترض أنه وجد لكل الشعوب، لا ليطبق انتقائياً، وفق هوية المظلوم، وقوة الظالم. حاسبوا من يخرق الحقوق الإنسانية لشعب كامل محروم حقه الإنساني الأساسي في تقرير مصيره.

دينوا الاحتلال وجرائمه. طبقوا القانون الدولي على الحكومة التي تكرسه، على مسؤوليها الذين يسلبون حق الفلسطينيين في الحرية، على عنصرييها الذين ينكرون إنسانية الشعب الفلسطيني، على متطرفيها الذين يحيلون حقول الفلسطينيين مستوطنات لا شرعية، الذين يجعلون وطنهم سجناً، يعتقلون أطفالهم تعسفياً، ويمكنون إرهاب المستوطنين ويحمونه.

قولوا إن العدوان على غزة يجب أن يتوقف فوراً. جاهروا بأن مرتكبي جرائم الحرب ضد الأبرياء العزل يجب أن يحاسبوا. أعلنوا أن محمد فتوح مات في غزة مقتولاً بالتجويع بعد خمسة وأربعين يوماً من ولادته ضحية عدوان حرمه الماء، ومنع عنه الحليب.

الزملاء الاعزاء.

لن يتحقق السلام ما بقي الاحتلال. لن يتحقق الأمن ما لم تُلبّ كل حقوق الشعب الفلسطيني. وسيبقى الأردن يعمل من أجل زوال الاحتلال، ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لأن المملكة تريد العدالة، تريد تطبيق القانون الدولي، وتريد الأمن والسلام.

الزملاء الاعزاء.

سيظل الأردن ملتزماً بالتفاعل مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل. وستستمر جهود المملكة في معالجة أي فجوة تشريعية، وتصحيح أي ممارسة مغلوطة، وتطوير كل ما يجب من قوانين لترسيخ منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع فئات المجتمع.

مسيرة الإصلاح تمضي إلى أمام وفق رؤية تطويرية تشريعية، سياسية، اقتصادية شاملة. ذاك أن التحديث والتطوير ومعالجة الاختلالات نهج ثابت يتدرج الأردن في تنفيذه، وفق برامج واضحة، وبإرادة صارمة.

وشرح تقرير الأردن الذي قدمناه خلال الاستعراض الرابع للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلسكم الكريم، في شهر كانون الثاني الماضي، التحديات التي نواجه، والبرامج والخطوات التي ينفذها الأردن لتجاورها، وفصل القوانين والأنظمة التي اعتمدها، من أجل تطوير حال حقوق الإنسان حقاً لكل أردني.

كل الشكر لكما، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس مجلس حقوق الانسان على جهودكما. شكراً لكم".

--(بترا)

ص خ/اح

26/02/2024 14:54:15