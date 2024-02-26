البريد الأردني يفوز بجائزة خدمة العملاء للبريد السريع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- أعلن الاتحاد البريدي العالمي "تعاونية البريد السريع" فوز البريد الأردني بجائزة خدمة العملاء للبريد السريع، الذي أجراه الاتحاد على أعمال شركة البريد الأردني وإدارات بريدية أخرى خلال عام كامل.

وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الاثنين، استحق البريد هذه الجائزة نتيجة لما قام به قسم خدمة العملاء بمديرية التسويق والمبيعات في الشركة من العمل المتواصل خلال عام 2023.

وتعكس الجائزة التي منحت لـ 28 دولة من ضمنها الأردن من أصل 192دولة، مدى التميز في تقديم الخدمة للحصول على رضا المتعاملين مع البريد، والاهتمام بتجربة العملاء ومعالجة ومتابعة استفساراتهم وفق آلية سريعة تعكس مدى الاستجابة لطلباتهم.

- - (بترا)

غ ح/ف ق

26/02/2024 14:43:22