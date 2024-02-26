90 شهيدًا و164 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

90 شهيدًا و164 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
2/26/2024 2:36:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الاثنين، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 29782 شهيدا و70043 إصابة.
يشار إلى أن عددًا من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/ف ق
26/02/2024 14:21:08
MENAFN26022024000117011021ID1107901752
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