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90 شهيدًا و164 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

2/26/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الاثنين، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 29782 شهيدا و70043 إصابة.
يشار إلى أن عددًا من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/ف ق
26/02/2024 14:21:08

MENAFN26022024000117011021ID1107901752

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