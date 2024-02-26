الأردن أمام محكمة العدل الدَّولية.. الأكثر قدرة على تشخيص المأساة الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 26 شباط (بترا) إيمان المومني– قدم الأردن مرافعة قانونية أمام محكمة العدل الدولية وهي المرافعة الثانية له خلال 15 عاما. المرافعة الاولى تسببت بإدانة الاحتلال الإسرائيلي بجدار الفصل العنصري، واليوم يقدم مرافعة استشارية قانونية دفاعا عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ووقف الانتهاكات التي تجري بحقه والتي شهدت الأيام الأخيرة أبشعها في قطاع غزة.

في غزة التي تم حرم إنسانها من أبسط حقوقه يموت الفلسطيني قصفا بآلة الدمار وتحت الركام، ويموت جوعا أيضا بعد أن نال الجوع منه حتى أنفاسه الأخيرة تحت انظار عالم متبلد المشاعر تجاه أفظع مأساة يسجلها التاريخ.

متخصصون في القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان وسياسيون تحدثوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) حول المرافعة التي تم تقديمها في المحكمة يوم الخميس الماضي، وقالوا إن الاردن يقف بكل ما أوتي من إمكانيات مع القضية الفلسطينية، وفي الحرب على غزة كان حاسما ورفع صوته في كل دوائر القرار الدولي بوجوب وقف الحرب وتقتيل الفلسطينيين الأبرياء والعزل في حرب إبادة مع سبق الإصرار والترصد.

المحلل السياسي مالك العثامنة قال، إن المرافعة الاردنية هي استشارية بالدرجة الأولة وجاءت بطلب من المحكمة الأممية لأن لشهادة الاردن أهميتها السياسية الى جانب ثقلها القانوني خصوصا فيما يتعلق بممارسات الاحتلال بالضفة الغربية والقدس.

وأضاف العثامنة، إن الأهمية السياسية للمرافعة الاردنية لها سياقان: سياق اردني يتعلق بالدولة الاردنية الاكثر قدرة على توصيف الحالة بما تملكه من وثائق وأدلة تثبت ممارسات الاحتلال، وسياق الحالة الراهنة في ممارسات عدوانية مفضوحة صار العالم يراها في العدوان اليومي المستمر على غزة.

وبين أن الثقل القانوني ينطلق أساسا من ان الاردن تحديدا ولتاريخية علاقته بفلسطين لديه القدرة القانونية في كل ما يتعلق بإثباتات الارض وواقع الحال في الضفة الغربية المحتلة، ومع الاخذ بعين الاعتبار أيضا ان الاردن له حضوره السياسي الوازن، فإن الشهادة التي طرحها عبر وزير الخارجية والفريق القانوني المرافق ستكون موثقة في اروقة الامم المتحدة كحالة حاضرة وفاعلة ولها اثرها.

وقال الخبير في مجال القانون والسياسة الدولية المحامي الدكتور يزن دخل الله حدادين، إن الجمعية العامة التابعة للأم المتحدة تقدمت أخيرا بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية في قرار سبق اعتماده في كانون الأول من العام 2022 تحدث عن التبعات القانونية الناجمة عن انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس.

وأضاف، إن لمحكمة العدل الدولية مهام متعددة حيث إنها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية وفتوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وهي المحكمة الدولية الوحيدة التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الإجراءات المطروحة اليوم أمام المحكمة تختلف عن القضية المرفوعة أمامها من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وبالتالي فهي مرتبطة حصرا بالفتوى المطلوبة من المحكمة.

وبين حدادين أن مشاركة الحكومة الأردنية من خلال إبداء مرافعتها أمام المحكمة هي للمساهمة في اصدار فتوى مفادها إثبات ممارسات الاحتلال في الانتهاكات بحق المدنيين من الشعب الفلسطيني من خلال أسانيد واثباتات قانونية وفقا للقوانين والاعراف الدولية، وهذا الموقف الثاني للمملكة للترافع أمام المحكمة حيث إنها ترافعت عام 2004 عندما طلب من المحكمة تقديم رأي استشاري بخصوص الجدار العازل في الضفة الغربية على الأراضي الفلسطينية.

واشار إلى أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والفتاوى السابقة يجب أن تؤول الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، لكن وبالرغم من أن القرارات الصادرة عن المحكمة والفتاوى هي ملزمة قانونا لكن لا تملك المحكمة أي وسيلة لتنفيذ أحكامها وقراراتها بشكل مباشر وتنفيذي، وبالتالي وجب على جميع الدول ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة لمنع الاستمرار بالاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وإدخال مساعدات الى قطاع غزة المحاصر.

من جانبها قالت أستاذة العلوم السياسية والمختصة في الشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر لبترا إن المتتبع للدور الأردني خلال مرحلة ما بعد طوفان الأقصى يدرك بشكل جلي تلك التوأمة التاريخية واللحمة المصيرية والوقفة السياسية جميعها تؤكد أنه ما حادت بوصلتنا عن فلسطين ككل قضيتنا المركزية والأهم.

ولفتت إلى ان القيادة الهاشمية تنبهت للمخططات الصهيونية القائمة على تمزيق ما تبقى من طموحات المشروع الوطني الفلسطيني والإجهاز على أية مساع رامية لحق تقرير المصير وقيام دولة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 ، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك لتضع مخططا قائما على التهجير والتفريغ الديمغرافي وتغيير الوضع القانوني القائم وبما يخالف قرارات الشرعية الدولية، وتأزيم الموقف السياسي في المنطقة ليدخل في إطار من الصراع والعدوان وبدت المنطقة على شفير حرب إقليمية متعددة الأقطاب.

واضافت، مع كل هذه الانتهاكات الاسرائيلية ستبدأ معها مرحلة اللاعودة للاستقرار أو السلام، ولذلك عمد الأردن إلى حراك سياسي يشكل امتدادا تاريخيا لموقف الهواشم من فلسطين وقضيتها، ولكن هذه المرة بشكل أكثر ديناميكية وبراغماتية وباتجاهات عدة.

وقالت ، إن الملك عبدالله الثاني اعتمد على حضوره السياسي عربيا ودوليا، وعلى سمعة الأردن وحضوره في المحافل الدولي فخاطب العالم أجمع من خلال منبر الأمم المتحدة عبر جمعيتها العامة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحرك الوجدان العربي من خلال القمم العربية المنعقدة بصفة طارئة ليؤكد أنه لا استقرار يمكن التعايش معه دون حل سياسي يرتكز على قضيتين تتابعيتين؛ أولاهما حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والثانية قيام دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مصحوبا بسعي كافة أقطاب القوة والتأثير دوليا وعربيا بالضغط من أجل إنهاء العدوان على غزة وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية ضمن وقف شامل ومستدام لإطلاق النار لوقف جرائم الحرب والإبادة والانتهاكات الجسيمة.

وأشارت الى أن هذا الأمر كان سابقة على جميع التوجهات السياسية التي دعت لهدنة مؤقتة قصيرة أو طويلة المدى، وشخص الأردن الحالة الفلسطينية باعتبارها ردا على ما يزيد على سبعة عقود ونيف من سياسات الجور والاستعمار للكيان المحتل.

وتابعت أن الأردن خاطب العالم عبر المنابر الإعلامية كافة ومنصات وفضاءات التواصل لوضعها عند التزاماتها الدولية، وعلى الجانب الآخر التقط وزير الخارجية أيمن الصفدي إشارات القيادة الهاشمية وعمل بمسارات متعددة وضمن نهج متسق ومنسجم مع الحراك الملكي لتقديم ترجمة عملية واضحة للموقف الأردن وتوضيح مبتغاه وهو أن الأردن لا يريد سوى الأمن والسلام وقيام دولة فلسطينية يقبل بها الشعب الفلسطيني، دون أن يبحث عن فرص سياسية خاصة.

ورأى الأردن أن وقف الدعم المالي عن "الاونروا" لإنهاء وجودها كمنظمة أممية تقدم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين يقع ضمن عناوين سياسات التجويع والتركيع ويدخل في إطار جرائم الحرب، ومن أجل هذا خاطب الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول الوازنة في المنطقة للعودة عن استهداف "الأونروا" لما فيه من استهداف لحقوق اللاجئين وتصفية للقضية ومساس بالدور الإنساني المبذول في غزة.

وقال المستشار في حقوق الانسان الدكتور رياض الصبح، إن أي صراع مع أي جهة له مسار قانوني وآخر دبلوماسي، والأردن ما يزال مستمرا في الجهود الدبلوماسية التي تركز على وقف اطلاق النار الذي وصل حد الإبادة الجماعية.

وأشار الى أن المرافعة الاردنية مدعومة بما تم توثيقه دوليا منذ عام 1949 عن الانتهاكات الاسرائيلية.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ترأس الخميس الماضي، وفد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 247 / 77 والذي صدر بتاريخ 30 كانون الأول عام 2022 بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ووضع الصفدي المحكمة خلال المرافعة بحقيقة ما يحدث في غزة قائلا "في غزة، يموت الفلسطينيون قتلا من العدوان الإسرائيلي، ويموتون جوعا لفقدان الغذاء والدواء، اللذين تستمر إسرائيل في منعهما عن غزة في خرق للقانون الدولي الإنساني، وفي تحد للإجراءات التدبيرية التي أمرت بها محكمتكم".

واكد أن "هذا العدوان يجب أن ينتهي، وأن ينتهي فورا. يجب أن يواجه مرتكبوه العدالة. لا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون. لكن إسرائيل لا تكترث، وسمح لها بأن لا تكترث بالقانون الدولي. هذه حال لا يمكن أن تستمر. الاحتلال غير شرعي. الاحتلال لاإنساني. الاحتلال يجب أن ينتهي".

--(بترا)

ا م/ب ص/اح

26/02/2024 14:05:30