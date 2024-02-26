عشرات القتلى في هجوم على مسجد في بوركينا فاسو
التاريخ
2/26/2024 2:36:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، الليلة الماضية، في "هجوم كبير" استهدف مسجدا في ناتيابواني بشرق بوركينا فاسو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء عموم افريقيا اليوم الاثنين.
وقال مصدر أمني"هاجم مسلحون مسجدا في ناتيابواني، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، فيما أفاد أحد السكان أن "الضحايا جميعهم مسلمون، معظمهم من الرجال الذين تجمعوا في المسجد" للصلاة.
-- (بترا)
رصد / م ح/ ف ج
26/02/2024 13:50:18
MENAFN26022024000117011021ID1107901747
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