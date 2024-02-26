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عشرات القتلى في هجوم على مسجد في بوركينا فاسو

2/26/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، الليلة الماضية، في "هجوم كبير" استهدف مسجدا في ناتيابواني بشرق بوركينا فاسو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء عموم افريقيا اليوم الاثنين.
وقال مصدر أمني"هاجم مسلحون مسجدا في ناتيابواني، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، فيما أفاد أحد السكان أن "الضحايا جميعهم مسلمون، معظمهم من الرجال الذين تجمعوا في المسجد" للصلاة.
-- (بترا)
رصد / م ح/ ف ج
26/02/2024 13:50:18

MENAFN26022024000117011021ID1107901747

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