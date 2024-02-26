غارتان إسرائيليتان على بعلبك في البقاع اللبناني

غارتان إسرائيليتان على بعلبك في البقاع اللبناني
التاريخ
2/26/2024 2:36:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 26 شباط (بترا)- قضى شخص وأصيب آخر بجروح، في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة بعلبك في البقاع اللبناني.
وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة الأولى في بعلبك طالت مستودعات جديدة تستعمل لتخزين المواد الغذائية على طريق عدوس - بوداي، فيما استهدفت الغارة الثانية منزلا، تزامنا مع تشييع حـزب الله اثنين من عناصره، لافتا إلى أن الغارتين أدتا إلى أضرار مادية جسيمة".
--(بترا)
ف ج/أ م/ ف ج
26/02/2024 13:45:13
MENAFN26022024000117011021ID1107901746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.