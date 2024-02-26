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غارتان إسرائيليتان على بعلبك في البقاع اللبناني

2/26/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 26 شباط (بترا)- قضى شخص وأصيب آخر بجروح، في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة بعلبك في البقاع اللبناني.
وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة الأولى في بعلبك طالت مستودعات جديدة تستعمل لتخزين المواد الغذائية على طريق عدوس - بوداي، فيما استهدفت الغارة الثانية منزلا، تزامنا مع تشييع حـزب الله اثنين من عناصره، لافتا إلى أن الغارتين أدتا إلى أضرار مادية جسيمة".
--(بترا)
ف ج/أ م/ ف ج
26/02/2024 13:45:13

MENAFN26022024000117011021ID1107901746

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