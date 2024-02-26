بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4 ملايين دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، على تداول نحو 3.3 مليون سهم، موزعة على 2571 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.

وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 2465، بنسبة 0.01 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 35 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

--(بترا)

و ر/م ف/ ف ج

26/02/2024 13:43:56