اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة تفرض عقوبات على نادي السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، فرض عقوبات على نادي السلط، بسبب مخالفته لتعليمات الرقابة المالية.

وقررت اللجنة حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات، وأمين سر النادي مهند الجزازي من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.

كما تقرر تقييد تسجيل لاعبي فريق الكرة بـ 20 لاعبا بدلا من 25 لاعبا خلال الموسم الكروي 2024-2025.

واللجنة أيضا قررت لفت نظر عدد من المدربين الذين سبق وأن اشرفوا على تدريب فريق السلط في الفترة الماضية.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

26/02/2024 13:41:14