إنقاذ وضبط 161 مهاجرا قبالة سواحل أزمير التركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا) - ضبطت فرق خفر السواحل التركية 92 مهاجرًا غير نظامي، وأنقذت 69 آخرين، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.
وأوضحت قيادة خفر السواحل التركية عبر موقعها الرسمي في بيان اليوم الاثنين، أن من بين المهاجرين الذين تم ضبطهم، أطفال ونساء، مشيرة إلى أن عمليات الضبط والإنقاذ جرت قبالة سواحل مناطق أورلا وديكيلي وجشما.
وذكر البيان أن فرق خفر السواحل التركية أوقفت شخصًا للاشتباه في قيامه بعمليات تهريب البشر.
وعقب إتمام الإجراءات القانونية بحق المهاجرين، تم تسليمهم إلى إدارة الهجرة بولاية إزمير.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
26/02/2024 12:56:41
MENAFN26022024000117011021ID1107901741
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.