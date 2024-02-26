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إنقاذ وضبط 161 مهاجرا قبالة سواحل أزمير التركية

2/26/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا) - ضبطت فرق خفر السواحل التركية 92 مهاجرًا غير نظامي، وأنقذت 69 آخرين، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.
وأوضحت قيادة خفر السواحل التركية عبر موقعها الرسمي في بيان اليوم الاثنين، أن من بين المهاجرين الذين تم ضبطهم، أطفال ونساء، مشيرة إلى أن عمليات الضبط والإنقاذ جرت قبالة سواحل مناطق أورلا وديكيلي وجشما.
وذكر البيان أن فرق خفر السواحل التركية أوقفت شخصًا للاشتباه في قيامه بعمليات تهريب البشر.
وعقب إتمام الإجراءات القانونية بحق المهاجرين، تم تسليمهم إلى إدارة الهجرة بولاية إزمير.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
26/02/2024 12:56:41

MENAFN26022024000117011021ID1107901741

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