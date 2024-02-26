رئيس الوزراء يستقبل وزير الإعلام السُّعودي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية الشقيقة سلمان بن يوسف الدوسري، بحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة نايف بن بندر السديري.

وأكد رئيس الوزراء والوزير السعودي، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تعكسها المكانة الخاصة والرعاية والاهتمام الكبير من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وبين رئيس الوزراء أن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين تصل حد التطابق في المواقف إزاء مختلف القضايا، خصوصا القضية الفلسطينية التي يبذل البلدان جهدا كبيرا، وبتنسيق مشترك؛ من أجل إيجاد الحل العادل والشامل لها، وفق حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الخصاونة في هذا الصدد الدور الطليعي للمملكة العربية السعودية في العمل على ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وإسناد جهود الأردن ومواقفه سيما حيال القضية الفلسطينية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك ينظر إلى هذا الدور بعين الاحترام والتقدير.

كما أشاد رئيس الوزراء بحجم التطور والتحديث الذي تشهده المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات، والذي يعكسه مستوى التنوع الاقتصادي والتطور السياحي والاهتمام بمجال الإعلام الحديث، مؤكدا وجود أوجه كبيرة للتعاون بين البلدين الشقيقين في هذه المجالات وغيرها، وبما يعكس طبيعة العلاقات المتميزة بينهما.

بدوره، أكد وزير الإعلام السعودي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي يعكسها التقارب الكبير على مستوى القيادتين الحكيمتين، والحكومتين، والشعبين الشقيقين، مؤكدا أهمية البناء على هذه العلاقة المتينة والراسخة من أجل تعزيز مجالات التعاون، خصوصا في مجال الإعلام.

وأشاد في هذا الصدد بتجربة الأردن في مجال التربية الإعلامية وإدماج مفاهيمها في المناهج الدراسية، حيث اطلع على تفاصيلها خلال زيارته للأردن، مؤكدا تطلعه للاستفادة من هذه التجربة في المملكة العربية السعودية.

--(بترا)

ع ق /اص/اح

26/02/2024 12:52:17