تربية الرمثا تطلق مبادرة وطنية لزراعة الأشجار في المدارس

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 26 شباط (بترا)- أعلن مدير تربية والتعليم للواء الرمثا أيمن الصياحين، اليوم الاثنين، انطلاق المبادرة الوطنية لزراعة الأشجار في مدارس اللواء.

وقال الصياحين، إن المبادرة التي أطلقت اليوم من حديقة مدرسة جعفر الطيار الأساسية للبنين في منطقة الطرة، هي بداية لحملة وطنية واسعة تشارك فيها المديرية مع مؤسسات الوطن الحبيب، للإسهام في مكافحة التصحر والحد من الجفاف، وانطلاقا من المبادرة الوطنية للتغيرات المناخية.

وأوضح حرص وزارة التربية والتعليم على إطلاق هذه المبادرات في المدارس من خلال، افتتاح وتشجير الحدائق المدرسية للوصول إلى بيئة مدرسية جاذبة، ودعما لبرنامج (بيئتي أجمل) ومبادرة (لمدرستي أنتمي).

وتخلل المبادرة افتتاح وتشجير حديقة (الأمير حسين) في المدرسة، بحضور ومشاركة الطلاّب وممثلين عن المجتمع المحلي وأعضاء مجلس التطوير التربوي.

--(بترا)

ب.و/أ م / س س

26/02/2024 12:36:06