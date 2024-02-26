Tuesday, 27 February 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تربية الرمثا تطلق مبادرة وطنية لزراعة الأشجار في المدارس

2/26/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 26 شباط (بترا)- أعلن مدير تربية والتعليم للواء الرمثا أيمن الصياحين، اليوم الاثنين، انطلاق المبادرة الوطنية لزراعة الأشجار في مدارس اللواء.
وقال الصياحين، إن المبادرة التي أطلقت اليوم من حديقة مدرسة جعفر الطيار الأساسية للبنين في منطقة الطرة، هي بداية لحملة وطنية واسعة تشارك فيها المديرية مع مؤسسات الوطن الحبيب، للإسهام في مكافحة التصحر والحد من الجفاف، وانطلاقا من المبادرة الوطنية للتغيرات المناخية.
وأوضح حرص وزارة التربية والتعليم على إطلاق هذه المبادرات في المدارس من خلال، افتتاح وتشجير الحدائق المدرسية للوصول إلى بيئة مدرسية جاذبة، ودعما لبرنامج (بيئتي أجمل) ومبادرة (لمدرستي أنتمي).
وتخلل المبادرة افتتاح وتشجير حديقة (الأمير حسين) في المدرسة، بحضور ومشاركة الطلاّب وممثلين عن المجتمع المحلي وأعضاء مجلس التطوير التربوي.
--(بترا)
ب.و/أ م / س س
26/02/2024 12:36:06

MENAFN26022024000117011021ID1107901738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث