تربية الرمثا تطلق مبادرة وطنية لزراعة الأشجار في المدارس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 26 شباط (بترا)- أعلن مدير تربية والتعليم للواء الرمثا أيمن الصياحين، اليوم الاثنين، انطلاق المبادرة الوطنية لزراعة الأشجار في مدارس اللواء.
وقال الصياحين، إن المبادرة التي أطلقت اليوم من حديقة مدرسة جعفر الطيار الأساسية للبنين في منطقة الطرة، هي بداية لحملة وطنية واسعة تشارك فيها المديرية مع مؤسسات الوطن الحبيب، للإسهام في مكافحة التصحر والحد من الجفاف، وانطلاقا من المبادرة الوطنية للتغيرات المناخية.
وأوضح حرص وزارة التربية والتعليم على إطلاق هذه المبادرات في المدارس من خلال، افتتاح وتشجير الحدائق المدرسية للوصول إلى بيئة مدرسية جاذبة، ودعما لبرنامج (بيئتي أجمل) ومبادرة (لمدرستي أنتمي).
وتخلل المبادرة افتتاح وتشجير حديقة (الأمير حسين) في المدرسة، بحضور ومشاركة الطلاّب وممثلين عن المجتمع المحلي وأعضاء مجلس التطوير التربوي.
--(بترا)
ب.و/أ م / س س
26/02/2024 12:36:06
MENAFN26022024000117011021ID1107901738
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