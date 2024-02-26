معهد الدراسات المصرفية يوقع اتفاقية مع منظمة التنمية الدولية المهنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا) - وقع معهد الدراسات المصرفية - الأردن، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة التنمية الدولية المهنية "بي دي اي"، بهدف تعزيز الفرص التدريبية المتقدمة، والتي يتم تقديمها للمحترفين في القطاع المصرفي والمالي في الأردن، من خلال عقد البرامج التدريبية المؤهلة لشهادات مهنية دولية، ضمن عدد من الاختصاصات مثل التدقيق، إدارة الفروع، الائتمان، التجارة الدولية، الموارد البشرية، المبيعات والتسويق، التزوير والتزييف.

وتقدم منظمة "بي دي اي" أفضل البرامج التعليمية من خلال عملها مع الهيئات المهنية وهيئات وضع المعايير، لتعزيز النزاهة المهنية للصناعات المالية والإدارية، بوصفها هيئة معترف بها من قبل وزارة الخزانة البريطانية وغرفة التجارة والصناعة في لندن وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وغيرها من الهيئات المالية الرائدة في المملكة المتحدة.

ويذكر أن هذه الشراكة بين الطرفين، تعتبر ضمن إطار التزام المعهد المستمر بتوفير أعلى مستويات التعليم والتدريب والتطوير للمتدربين والمهنيين في القطاع المالي والمصرفي، والتي ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والمعرفة في القطاع المصرفي، وتعزيز قدرات المتدربين والمهنيين لمواجهة التحديات والفرص في الأسواق المالية المتغيرة.

ومنظمة "بي دي اي" غير ربحية ومقرها المملكة المتحدة، وتقدم مؤهلات مهنية في المجال المالي والمصرفي والإداري وخدمات الاعتماد التعليمية المهنية للبرامج.

-- (بترا)

رش/أ م/ب ط

26/02/2024 12:31:21