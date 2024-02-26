معهد الدراسات المصرفية يوقع اتفاقية مع منظمة التنمية الدولية المهنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا) - وقع معهد الدراسات المصرفية - الأردن، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة التنمية الدولية المهنية "بي دي اي"، بهدف تعزيز الفرص التدريبية المتقدمة، والتي يتم تقديمها للمحترفين في القطاع المصرفي والمالي في الأردن، من خلال عقد البرامج التدريبية المؤهلة لشهادات مهنية دولية، ضمن عدد من الاختصاصات مثل التدقيق، إدارة الفروع، الائتمان، التجارة الدولية، الموارد البشرية، المبيعات والتسويق، التزوير والتزييف.
وتقدم منظمة "بي دي اي" أفضل البرامج التعليمية من خلال عملها مع الهيئات المهنية وهيئات وضع المعايير، لتعزيز النزاهة المهنية للصناعات المالية والإدارية، بوصفها هيئة معترف بها من قبل وزارة الخزانة البريطانية وغرفة التجارة والصناعة في لندن وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وغيرها من الهيئات المالية الرائدة في المملكة المتحدة.
ويذكر أن هذه الشراكة بين الطرفين، تعتبر ضمن إطار التزام المعهد المستمر بتوفير أعلى مستويات التعليم والتدريب والتطوير للمتدربين والمهنيين في القطاع المالي والمصرفي، والتي ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والمعرفة في القطاع المصرفي، وتعزيز قدرات المتدربين والمهنيين لمواجهة التحديات والفرص في الأسواق المالية المتغيرة.
ومنظمة "بي دي اي" غير ربحية ومقرها المملكة المتحدة، وتقدم مؤهلات مهنية في المجال المالي والمصرفي والإداري وخدمات الاعتماد التعليمية المهنية للبرامج.
-- (بترا)
رش/أ م/ب ط
26/02/2024 12:31:21
MENAFN26022024000117011021ID1107901737
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.