انطلاق المسابقة الوطنية الـ 19 للروبوت السبت المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا) - تنطلق يوم السبت المقبل، في معهد اليوبيل - عمان، فعاليات المسابقة الوطنية الـ 19 للروبوت "FLL FIRST LEGO LEAGUE "، والتي يشارك بها لهذا العام 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس والمراكز العلمية.

وتأتي البطولة التي يعقدها مركز اليوبيل للتميز التربوي التابع لمؤسسة الملك الحسين، والتي يتم عقدها منذ أكثر من 19 عاما، لما لها من أهمية علمية يظهر أثرها بوضوح على زيادة اهتمام الطلبة والمدارس والمراكز العلمية في تعلم العلوم والهندسة والتكنولوجيا و الرياضيات، ورفد سوق العمل بالمهارات الضرورية في ذلك المجال.

وتنقسم المسابقة العلمية إلى 4 محاور وفق تعليمات اللجنة العالمية للمسابقة وهي: ( التحدي ، تصميم وبرمجة الروبوت، المشروع، القيم الأساسية).

وتأتي هذه البطولة بهدف تحفيز الطلبة من مختلف الفئات العمرية على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، وإكساب المشاركين خبرة عملية في البحث عن حلول لمشكلات يواجهها العالم باستخدام تكنولوجيا الروبوت و STEAM، وتساعد الطلبة والمعلمين على بناء مستقبل أفضل، كما تلهم الطلبة من عمر 9 - 16 سنة بمهارات التفكير النقدي والبرمجة ومهارات التصميم من خلال علوم الروبوت.

-- (بترا)





م ها/أ م/ب ط

26/02/2024 12:24:09