انطلاق المسابقة الوطنية الـ 19 للروبوت السبت المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا) - تنطلق يوم السبت المقبل، في معهد اليوبيل - عمان، فعاليات المسابقة الوطنية الـ 19 للروبوت "FLL FIRST LEGO LEAGUE "، والتي يشارك بها لهذا العام 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس والمراكز العلمية.
وتأتي البطولة التي يعقدها مركز اليوبيل للتميز التربوي التابع لمؤسسة الملك الحسين، والتي يتم عقدها منذ أكثر من 19 عاما، لما لها من أهمية علمية يظهر أثرها بوضوح على زيادة اهتمام الطلبة والمدارس والمراكز العلمية في تعلم العلوم والهندسة والتكنولوجيا و الرياضيات، ورفد سوق العمل بالمهارات الضرورية في ذلك المجال.
وتنقسم المسابقة العلمية إلى 4 محاور وفق تعليمات اللجنة العالمية للمسابقة وهي: ( التحدي ، تصميم وبرمجة الروبوت، المشروع، القيم الأساسية).
وتأتي هذه البطولة بهدف تحفيز الطلبة من مختلف الفئات العمرية على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، وإكساب المشاركين خبرة عملية في البحث عن حلول لمشكلات يواجهها العالم باستخدام تكنولوجيا الروبوت و STEAM، وتساعد الطلبة والمعلمين على بناء مستقبل أفضل، كما تلهم الطلبة من عمر 9 - 16 سنة بمهارات التفكير النقدي والبرمجة ومهارات التصميم من خلال علوم الروبوت.
-- (بترا)
م ها/أ م/ب ط
26/02/2024 12:24:09
MENAFN26022024000117011021ID1107901736
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