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منح خادم الحرمين الشريفين وسام الأمير نايف للأمن العربي - جريدة الوطن السعودية

2/26/2024 2:34:12 PM
(MENAFN- Al Watan) منح مجلس وزراء الداخلية العرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة وذلك تقديرا لجهوده لما قدمه من خدمات جليلة لأمن المجتمع العربي.
وتسلم الوسام وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف خلال اجتماعات الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب في

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