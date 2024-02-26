منح خادم الحرمين الشريفين وسام الأمير نايف للأمن العربي - جريدة الوطن السعودية

منح خادم الحرمين الشريفين وسام الأمير نايف للأمن العربي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/26/2024 2:34:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح مجلس وزراء الداخلية العرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة وذلك تقديرا لجهوده لما قدمه من خدمات جليلة لأمن المجتمع العربي.
وتسلم الوسام وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف خلال اجتماعات الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب في
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