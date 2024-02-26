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التجارة وهيئة النقل تحثان على التسوق المبكر لمستلزمات العيد

2/26/2024 2:33:59 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت وزارة التجارة والهيئة العامة للنقل المتسوقين في التجارة الإلكترونية إلى التسوق المبكر لمستلزمات عيد الفطر المبارك لتفادي ازدحام لحظات التسوق الأخيرة (لاسيما في مواسم رمضان والأعياد)، والاستفادة من حقوقهم في: "الإرجاع والاستبدال وإلغاء الطلب" وغيرها، والحصول على أفضل الخدمات المقدمة من المتاجر وشركات البريد ونقل الطرود.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الطلب المبكر مع اقتراب عيد الفطر المبارك يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمتسوقين ويحقق رضاهم، تزامنًا مع ارتفاع الطلبات في شهر رمضان، مشيرة إلى أن التسوق المبكر يضمن الحصول على المنتجات في المواعيد المحددة، ويسهم في زيادة رضا العملاء، وتوفير خيارات توصيل متنوعة، بما يعزز العلاقة مع شركات التوصيل وينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال وجود شكوى ضد شركات التوصيل، على المستفيد أولًا رفع شكوى للشركة المعنية، وإذا لم يتلقى أي تجاوب خلال 5 - 7 أيام عمل، يحق له تصعيد الشكوى إلى الهيئة العامة للنقل عبر مركز الاتصال الموحد (19929)، أو البريد الالكتروني الرسمي للهيئة أو حساب (بوابة نقل) عبر منصة X، مؤكدة التزامها بالتعامل مع الشكاوى ومعالجتها.
من جانبها، أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عن بدء تخفيضات رمضان والعيد للمستهلكين في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية اعتباراً من 10 شعبان 1445هـ، تحفيزاً للتسوق المبكر وتخفيفاً لازدحام لحظات الشراء الأخيرة.

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