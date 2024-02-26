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ضبط عمالة تعيد تعبئة زيوت سيارات مغشوشة وتمنع وصولها للمستهلكين

2/26/2024 2:33:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تمتهن الغش في تجميع زيوت السيارات المستعملة ومجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة تحمل علامات تجارية معروفة.
وضبط مراقبو الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأمانة منطقة الرياض 170 عبوة زيت معبأة جاهزة للبيع، و400 عبوة جاهزة للتعبئة، و4000 غطاء واستيكر تغليف حراري، وتم ضبط وحجز جميع الكميات ومنع وصولها للمستهلكين.
وأغلقت الوزارة المنشأة المخالفة الواقعة وسط الرياض، واستدعت القائمين عليها لاستكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، مؤكدة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

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