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علاج امرأة ستينية من سرطان عنق الرحم بواسطة الإبر الجراحية

2/26/2024 2:33:59 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الثاني في إجراء عملية نادرة جداً لسيدة في بعمر الستين عاماً، تعاني من سرطان عنق الرحم من المرحلة المتقدمة بالحوض، بحجم 7 سم باستخدام زرع الإبر الجراحية لإيصال المادة المشعة لمكان الورم المتبقي بعد العلاج الإشعاعي والكيماوي .
وأوضحت المدينة الطبية أنها أول حالة نادرة يتم علاجها بهذه الطريقة لصعوبة مكان الورم، وتعطي الجرعة اللازمة للقضاء على السرطان وزيادة نسبة الشفاء لأكثر من 80%.
وكشفت المدينة أنه وبعد عمل الفحوصات والصور المغناطيسية للحوض بعد إعطائها العلاج الإشعاعي الخارجي والعلاج الكيماوي، تبيّن وجود جزء كبير من الورم لم يتم القضاء عليه بواسطة العلاج الخارجي.
وأوضحت، أنه في مثل هذه الحالات المرضية المعقّدة لا يجد المريض خيارات علاجية متعددة ويكون أمام خيارين، إمّا العلاج عن طريق الجراحة المعقدة أو زرع الإبر الجراحية، وهو الخيار الأنجع وسيكون على المريض تكبد عناء السفر بحثاً عن هذا العلاج خارج المملكة.
وأبانت المدينة أنه وبالدعم التي يحظى به القطاع الصحي وبكوادرها الوطنية المؤهلة والمتخصصة بالأورام والعلاج الإشعاعي والفيزياء الطبية والتمريض والتخدير، قد تم علاج المريضة وزراعة الإبر الجراحية لإيصال المادة المشعة لمكان الورم وتم تحديد الجرعة اللازمة والقضاء عليه، والسيدة تتمتع صحة جيدة بين أهلها وفي وطنها.

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