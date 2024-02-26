الطاقة الذرية تعرب عن قلق متزايد إزاء قدرة إيران على إنتاج السلاح النووي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المفوضة بالتحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، عن «قلقها المتزايد» بحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق وكالة «فرانس برس» أمس.
واشار المدير العام للوكالة رافايل غروسي إلى أن «إيران تدلي بتصريحات علنية حول قدراتها التقنية، مما يعزز المخاوف»، داعيا مرة أخرى طهران إلى «التعاون التام».
وبحسب التقرير، ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية.
وبلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير 5525.5 كيلوغراما (مقابل 4486.8 كيلوغراما في نهاية أكتوبر)، أي أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
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