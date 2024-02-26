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المجر تصادق على انضمام السويد إلى حلف الناتو

2/26/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صادق البرلمان المجري على انضمام السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وفي افتتاح الجلسة البرلمانية، أشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره السويدي أولف كريسترسن، معتبرا أنها خطوة أساسية في بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين تتجاوز «الخلافات في الرأي».
وأضاف أن «انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز أمن المجر».
وكان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الذي يتطلب إجماع الأعضاء الـ 31 في الحلف، معلقا منذ مايو 2022.

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