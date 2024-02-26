المجر تصادق على انضمام السويد إلى حلف الناتو

(MENAFN
- Al-Anbaa) صادق البرلمان المجري على انضمام السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وفي افتتاح الجلسة البرلمانية، أشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره السويدي أولف كريسترسن، معتبرا أنها خطوة أساسية في بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين تتجاوز «الخلافات في الرأي».
وأضاف أن «انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز أمن المجر».
وكان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الذي يتطلب إجماع الأعضاء الـ 31 في الحلف، معلقا منذ مايو 2022.
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