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شبح الحرب في غزة يخيم على الانتخابات التشريعية الإيرانية

2/26/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عندما يتوجه طالب «الحوزة» محمد حسن جعفري للإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الإيرانية الجمعة المقبل، ستكون الحرب الإسرائيلية في غزة ماثلة في ذهنه، وهو يعبر عن أسفه لعدم اكتراث العديد من الإيرانيين بهذه الانتخابات التي يؤكد أن لها «أهمية دولية».
ويقول الشاب البالغ من العمر 27 عاما «سأصوت إن شاء الله، لأن الانتخابات تعزز قوة البلاد الداخلية والدولية».
وفي مدينة قم حيث يدرس، تبدو نتيجة الانتخابات محسومة، فهذه المدينة تعد واحدة من معاقل المحافظين الذين يحكمون الجمهورية الإسلامية حاليا.
وتقع قم على بعد 120 كيلومترا جنوب طهران، ويقيم فيها العديد من الشخصيات الدينية البارزة، كما توجد فيها عشرات «الحوزات» (مدارس العلوم الدينية لدى الشيعة).
وبالإضافة إلى أعضاء البرلمان، سيصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 عضوا، للسنوات الثماني المقبلة. وتناط بهذا المجلس مسؤولية اختيار المرشد الأعلى في البلاد.
وعلى طول شوارعها، علقت لافتات تظهر المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي وهو يدعو الناس للإدلاء بأصواتهم، تحت شعار «لنصبح أقوى».
وانطلاقا من هذا الشعار، يبقى تعزيز قوة طهران في مواجهة الغرب إحدى الأفكار المهيمنة على القادة الإيرانيين، خصوصا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته الأخيرة على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.
وفي سياق جيوسياسي متوتر، تقول رهبري (40 عاما) وهي ربة منزل، إن الانتخابات التي ستجري الجمعة المقبل تشكل فرصة لتأكيد «استقلال البلاد».
من جهته، يحذر محمد حسن جعفري من أنه «في حال كانت المشاركة ضعيفة، سيكون احتمال شن هجوم عسكري» على إيران «أقوى».
ويضيف رجل الدين الشاب الذي يرتدي عمامة سوداء «إذا رأى أعداؤنا أن الحكومة تحظى بدعم الشعب، عندها لن يضعوا الخيار العسكري على الطاولة»، مشيرا إلى أنهم سيفكرون في هذا الخيار «إذا رأوا أن البلاد تشهد اضطرابات وانقسامات».
مع ذلك، لا تبدو الحرب في غزة الوحيدة التي تشغل بال الإيرانيين، إذ يشعرون بقلق أكبر إزاء الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع نسبة التضخم الذي يؤثر على قدرتهم الشرائية.
وفي هذا الإطار، يتوقع خبراء أن يكون معدل الامتناع عن التصويت مرتفعا، أو حتى ان يصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1979.
ويقول مجيد حسيني وهو رجل متقاعد يبلغ من العمر 79 عاما إن «هذه الانتخابات هي جزء من الجمهورية الإسلامية. إذا لم نشارك فيها، سوف تضيع السنوات الأربعون من العمل الشاق».
من جهته، يذكر مهدي موسوي وهو رجل دين يبلغ من العمر 39 عاما، بأن الإيرانيين يجب عليهم الثقة برجال الدين الذين يحكمونها والذين يشكلون «ضمانة لاحترام الإسلام والثورة».

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