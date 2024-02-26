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مريم نواز شريف أول امرأة تحكم إقليما في باكستان

2/26/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صارت مريم نواز شريف ابنة رئيس الوزراء السابق، أول امرأة في باكستان تحكم إقليما أمس بعد انتخابها رئيسة للوزراء في مقاطعة البنجاب التي تعد معقلاً لنفوذ عائلتها.
تولى والدها - المعروف على نطاق واسع باسم «أسد البنجاب» - رئاسة الوزراء ثلاث مرات، وانتهت ولايته الأخيرة في عام 2017.
ويبدو أن عمها شهباز، وهو أيضا رئيس وزراء سابق، سيتولى الحكم مرة أخرى بعد أن وافق حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني الذي تتزعمه العائلة على الحكم في إطار ائتلاف مع حزب الشعب الباكستاني.
وشهد التحالف أيضاً دعم نواب البنجاب من حزب الشعب الباكستاني لمريم لتولي منصب رئيس الوزراء، حيث ستتولى رئاسة الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 127 مليون نسمة، أي أكثر من نصف سكان البلاد.
وأدت مريم امس اليمين الدستورية محاطة بوالدها وعمها. وقالت إن توليها المنصب يوازي «صناعة التاريخ».
وأكدت للمشرعين الإقليميين بعد أن انتخبوها لهذا المنصب «إنه انتصار لكل امرأة، وانتصار لكل ابنة وأم». مضيفة «إنه دليل على أن كونك امرأة وابنة لا يمكن أن يقيد أحلامك».
ويقول محللون إنه يتم إعداد مريم البالغة من العمر 50 عاما لخلافة الأخوين شريف وهما في السبعينات من العمر ويعانيان من مشاكل صحية.
وشغل والدها وعمها في السابق المنصب في البنجاب قبل قيادة البلاد. وكان ابن عم مريم حمزة شهباز تولى المنصب مؤخرا.
وسجنت مريم أيضا في السابق بسبب الفساد مثل والدها نواز.
وعند اجراء الانتخابات في فبراير، أشارت التوقعات إلى فوز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بعد حصوله على دعم المؤسسة العسكرية القوية.

MENAFN26022024000130011022ID1107901684

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